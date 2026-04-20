Teherán califica de «piratería» el abordaje estadounidense de un buque iraní y responde con ataques aéreos. El incidente pone en peligro las conversaciones diplomáticas previstas en Pakistán.

ESTRECHO DE ORMUZ – El pulso militar entre Washington y Teherán ha alcanzado un nuevo punto crítico. En la madrugada de este lunes, el Ejército de Irán confirmó haber lanzado una ofensiva con drones contra buques de guerra estadounidenses en aguas del Golfo, como represalia directa por la captura de uno de sus cargueros de gran tonelaje pocas horas antes.

El incidente: «Advertencias» y disparos en el mar

La escalada comenzó el domingo, cuando el presidente Donald Trump anunció que la Armada de los Estados Unidos había interceptado y tomado el control de un buque de carga con bandera iraní. Según el Pentágono, el carguero intentó saltarse el bloqueo naval impuesto en el Estrecho de Ormuz.

Las Fuerzas Armadas de EE. UU. detallaron el procedimiento del abordaje:

Advertencias: Se realizaron avisos repetidos durante seis horas.

Se realizaron avisos repetidos durante seis horas. Inhabilitación: Tras la negativa del buque a detenerse, un destructor estadounidense ordenó la evacuación de la sala de máquinas y efectuó disparos para destruir el sistema de propulsión.

Tras la negativa del buque a detenerse, un destructor estadounidense ordenó la evacuación de la sala de máquinas y efectuó disparos para destruir el sistema de propulsión. Captura: Unidades de los Marines abordaron la embarcación mediante helicópteros para asegurar el carguero.

La respuesta de Teherán: «Piratería marina»

La reacción de la República Islámica no se hizo esperar. Un portavoz militar iraní denunció que la acción de EE. UU. supone una «violación flagrante del alto el fuego» y un acto de piratería.

En un comunicado emitido a primera hora del lunes, las fuerzas iraníes aseguraron haber respondido lanzando una oleada de drones de ataque contra posiciones navales estadounidenses en la zona. Aunque Teherán no ha especificado el alcance de los daños, el mensaje es claro: la disuasión en el Golfo de Omán ha pasado a la fase de confrontación directa.

Diplomacia en el aire

Este choque armado dinamita, al menos temporalmente, los esfuerzos diplomáticos. Irán ha dejado entrever que su presencia en las conversaciones de Pakistán con Estados Unidos —que se perfilaban como una vía de desescalada— está ahora en duda.

El contexto en la región es de extrema volatilidad:

Amenazas cruzadas: Donald Trump sigue manteniendo la presión del bloqueo mientras propone reuniones paralelas. Control interno: Mientras el conflicto exterior escala, el régimen iraní mantiene una dura represión interna contra la disidencia. Seguridad energética: El Estrecho de Ormuz, arteria vital para el petróleo mundial, se encuentra bajo una parálisis operativa de facto por el riesgo de combate.

El mundo observa con atención la respuesta del CENTCOM estadounidense ante este ataque con drones, mientras el precio del crudo reacciona a la inestabilidad en uno de los pasos marítimos más estratégicos del planeta.