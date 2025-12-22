La delegada del Gobierno en Ceuta, Cristina Pérez, ha hecho un balance positivo del año 2025, calificándolo de “muy contundente y muy decidido”, gracias a importantes inversiones estratégicas, avances sociales y una presencia institucional “sin precedentes” del Ejecutivo central en la ciudad.

Entre los proyectos más destacados, Pérez mencionó la actuación en la estación marítima, con una inversión superior a los 20 millones de euros, y especialmente el proyecto del cable eléctrico submarino que conectará Ceuta con la península, con un coste cercano a los 330 millones de euros. Este proyecto, basado en energías renovables, permitirá que la ciudad deje de depender de su central diésel, relegada únicamente a situaciones de emergencia. “Nos comeremos las uvas con una obra perfectamente ejecutada”, afirmó la delegada.

Otro hito de 2025 ha sido la puesta en marcha de la frontera inteligente, que también supuso una inversión superior a los 20 millones de euros, reforzando la seguridad y la eficiencia en los pasos fronterizos.

Cristina Pérez destacó, además, la reciente visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la cuarta desde su llegada al cargo, como muestra de la atención del Ejecutivo hacia Ceuta. “Vino a demostrar que está con nosotros, que Ceuta le importa al Gobierno de España”, señaló.

El balance de la delegada no se limita a infraestructuras. También destacó medidas sociales como el Ingreso Mínimo Vital, la subida del salario mínimo interprofesional y la revalorización de las pensiones, diseñadas para proteger a familias vulnerables y mayores.

En el ámbito migratorio, Pérez resaltó la aprobación del Real Decreto de reparto de menores, que ha permitido aliviar la presión sobre los recursos locales. “Hoy en día, con regularidad, están saliendo niños de nuestra ciudad”, explicó, gracias a la colaboración entre la Ciudad Autónoma y la Delegación del Gobierno, garantizando su atención en otras comunidades autónomas.

Para Cristina Pérez, 2025 quedará como un año de decisiones estratégicas y políticas que consolidan a Ceuta como una ciudad con infraestructura moderna, políticas sociales activas y un papel relevante en la agenda nacional.