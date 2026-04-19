El Aston Villa se llevó un duelo eléctrico ante el Sunderland en la Premier League, domingo 19 de abril de 2026, con un marcador final de 4-3 que se decidió a base de intensidad, acierto y un final de traca. Villa Park vibró con goles en cadena y con un partido que, pese a los vaivenes, terminó ofreciendo una conclusión justa para un equipo que supo reaccionar cuando parecía contra las cuerdas.

Gol a gol: la crónica de un partido de ida y vuelta

La historia empezó pronto. A los 2′, el Aston Villa se adelantó con un tanto de O. Watkins, que marcaba el ritmo y colocaba a los suyos por delante. Sin embargo, la respuesta del Sunderland llegó a los 9′: C. Rigg igualó el marcador y obligó al Villa a entrar de nuevo en el partido.

El encuentro ganó velocidad y, con ello, también el nervio. Antes del descanso, el Aston Villa volvió a tomar ventaja gracias a O. Watkins otra vez, en el minuto 36′. Con el 2-1 aún en el marcador, parecía que el Villa tenía opciones de consolidar su ventaja.

Pero el Sunderland no se rindió. El segundo tiempo arrancó con un golpe del Aston Villa: a los 46′, M. Rogers puso el 3-1 que parecía encaminar la victoria. A partir de ahí, el partido, sin embargo, cambió de cariz. El Sunderland encontró una vía para recortar distancias con un gol en el minuto 86′, obra de T. Hume, y el marcador se ajustó a un 3-2 que encendió aún más las alarmas.

El final fue dramático. Ya en el 87′, el Sunderland volvió a golpear: W. Isidor firmó el 3-3 y metió al equipo visitante en la pelea por el triunfo. Pero cuando parecía que el punto podía quedarse en tablas, el Aston Villa cerró el guion en el tiempo de descuento con el gol de T. Abraham en el 90′, para el definitivo 4-3.

El Villa, con carácter: reacción, acierto y cierre letal

Más allá del festival de goles, el relato del partido dejó una idea clara: el Aston Villa no se limitó a defender una ventaja, sino que volvió a construirla cuando el Sunderland le apretó. Watkins fue el faro en la primera parte, con dos tantos que desatascaron el inicio y marcaron el pulso ofensivo del equipo. Pero el mérito del Villa no se quedó solo en el marcador: también estuvo en cómo respondió a los momentos de presión.

Tras el 3-1 de Rogers, el partido invitaba a la calma… y sin embargo el Sunderland mantuvo la energía para acercarse otra vez al área y convertir cada ocasión en una amenaza real. La aparición de Hume e Isidor transformó el tramo final en una montaña rusa que el Villa tuvo que gestionar con más corazón que precisión.

En ese contexto, la clave estuvo en la última jugada. Cuando el Sunderland ya olía al empate, el Aston Villa volvió a encontrar profundidad y terminó encontrando el golpe final en el 90′. Abraham, decisivo en el cierre, rubricó una victoria que no se explica sin ambición ofensiva y sin una lectura táctica clara: atacar el espacio y no bajar el ritmo incluso cuando el partido se encendía.

Goles (Premier League)

2′ Aston Villa: O. Watkins

Aston Villa: O. Watkins 9′ Sunderland: C. Rigg

Sunderland: C. Rigg 36′ Aston Villa: O. Watkins

Aston Villa: O. Watkins 46′ Aston Villa: M. Rogers

Aston Villa: M. Rogers 86′ Sunderland: T. Hume

Sunderland: T. Hume 87′ Sunderland: W. Isidor

Sunderland: W. Isidor 90′ Aston Villa: T. Abraham

Cierre: victoria con sabor a exhibición

El 4-3 ante el Sunderland deja al Aston Villa con un triunfo que vale por el marcador y por el relato. Fue un partido que exigió concentración, tolerancia a la presión y una capacidad enorme para volver al ataque cuando la duda aparecía. Para el Sunderland, la sensación será amarga por el final, pero el equipo dejó señales de carácter y de fe hasta el último minuto. Para Villa Park, en cambio, solo queda celebrar: la Premier League volvió a ofrecer un duelo con emoción desbordada y un desenlace que se recuerda.