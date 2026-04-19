Goodison Park no se cansó de empujar, pero el Liverpool, con oficio y pegada, se llevó los tres puntos en la Premier League. El Everton cayó por 1-2 ante el Liverpool este domingo 19 de abril de 2026, en un partido que tuvo dos fases claras: el golpe inicial de los visitantes y la reacción local antes del desenlace final en el tramo definitivo.

El guion se dibujó pronto. A los 29 minutos, cuando el encuentro empezaba a acomodarse en el ritmo que interesaba al Liverpool, M. Salah rompió la igualdad con un tanto que castigó la primera gran concesión defensiva de los Toffees. El gol activó el partido y aumentó la tensión en las gradas: Everton quería intensidad, Liverpool buscaba controlar con transiciones rápidas.

Goles: 1-2 con firma de Salah y van Dijk

El marcador fue el reflejo de lo que se vio sobre el césped: momentos de dominio alterno, pero decisión en áreas cuando el balón llegó con ventaja.

29’ (0-1) Liverpool: M. Salah abre el marcador.

M. Salah abre el marcador. 54’ (1-1) Everton: Beto empata y devuelve la esperanza a los locales.

Beto empata y devuelve la esperanza a los locales. 90’ (1-2) Liverpool: V. van Dijk sentencia en el tramo final.

Del golpe de Salah a la reacción del Everton

Tras el 0-1, el Everton tuvo fases de presión alta y buscó recuperar el balón en campo rival. Sin embargo, el Liverpool mostró capacidad para resistir y, sobre todo, para castigar cuando el partido quedaba abierto. Salah, protagonista antes del descanso, no solo marcó: fue un termómetro constante para la defensa local, siempre amenazando el espacio a espaldas y forzando decisiones en cadena.

La segunda parte trajo un mensaje claro desde la banda de los Toffees: remontar pasaba por ser más valientes con el balón y llegar con más gente. Y el esfuerzo tuvo recompensa. En el 54’, Beto encontró el momento y puso el 1-1. El estadio respiró distinto. Durante unos minutos, el Everton pareció inclinar el encuentro hacia su lado, empujando con determinación y obligando al Liverpool a replegar.

El tramo final lo decide van Dijk

Pero el fútbol, especialmente en partidos de Premier, no perdona las ventanas de desconexión. El Liverpool supo sostener la tensión, mejorar su organización sin balón y esperar su oportunidad final. Esa oportunidad llegó con el tiempo casi agotado: en el 90’, V. van Dijk apareció para cerrar la historia con el 1-2 que desató la celebración visitante.

El gol final dejó una sensación agria en el Everton: demasiado tarde para cambiarlo todo, pero lo suficientemente cerca como para recordar que el partido estuvo vivo hasta el último minuto. Para los de Liverpool, en cambio, el tanto de van Dijk confirmó la lectura del encuentro: si hay que sufrir, se sufre; si hay que aguantar, se aguanta; y si hay que definir, se define.

Análisis breve: control, paciencia y puntería

Más allá del marcador, el Liverpool se llevó el partido por tres claves. Primero, la capacidad para convertir el primer acercamiento serio en ventaja, con Salah. Segundo, la reacción del Everton a través de Beto no desordenó al equipo visitante, que supo recomponerse y volver a ordenar el campo. Y tercero, la ejecución en el final: cuando el encuentro ya olía a desenlace incierto, van Dijk apareció para resolver.

El Everton, por su parte, mostró carácter y empuje, especialmente tras el descanso. El empate permitió soñar, pero el castigo llegó al final, justo cuando la energía empezaba a pelearse con el desgaste.

Veredicto: victoria de mérito del Liverpool en Goodison Park. Salah adelantó, Beto igualó y van Dijk cerró al 90’ para dejar el Everton 1-2 Liverpool como una crónica de instantes determinantes y fútbol de alta intensidad.

La Premier League continúa y este triunfo afianza la narrativa del Liverpool: competitividad, lectura táctica y finalización cuando el partido aprieta.