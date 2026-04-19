Verona volvió a sentir la presión de un partido de Serie A con dientes. En el estadio, el Hellas Verona no encontró el camino del gol y el AC Milan aprovechó una oportunidad clara para marcar el único tanto del encuentro. Fue en el 41’, cuando A. Rabiot resolvió con precisión y colocó el 0-1 definitivo, que acabó siendo suficiente para que los rossoneri se llevaran los tres puntos este domingo 19 de abril de 2026.

El guion tuvo el contraste típico de los equipos que llegan con objetivos distintos: el Verona insistió, empujó y buscó imponer ritmo, pero se topó con un Milan bien plantado, serio sin balón y efectivo en los momentos de transición. Con el marcador corto y el reloj avanzando, el partido se endureció, aunque la sensación dominante en el tramo final fue que al Verona le faltó esa última chispa para igualar.

Goles: Rabiot adelanta al Milan en el 41’

41’ — AC Milan: A. Rabiot marca el 0-1.

El tanto llegó en un momento clave. Con el partido en fase de tanteo, el Milan encontró la vía para castigar: un gol antes del descanso que cambia la psicología de cualquier equipo. Para el Verona, el problema se multiplicó: ya no bastaba con acercarse al área rival, había que hacerlo con más velocidad y con mayor convicción para romper la estructura defensiva rossoneri.

Análisis breve: control rossoneri y falta de pegada en Verona

El Verona salió con voluntad, pero durante gran parte del encuentro le costó traducir la iniciativa en ocasiones claras. El Milan, por su parte, no necesitó dominar la posesión para ser competitivo. Su lectura del partido fue directa: cerrar espacios, proteger la zona central y reaccionar rápido cuando recuperaba el balón.

El gol de Rabiot, además, marcó el tipo de partido que se iba a vivir. A partir del 41’, el Verona tuvo más responsabilidad ofensiva y el Milan pudo administrar el momento sin renunciar a salir. Aunque el conjunto local generó llegadas, la efectividad no acompañó. Y, cuando el Verona quiso acelerar con más jugadores cerca del área, apareció el principal obstáculo: la última jugada, ese detalle que convierte un acercamiento en remate con peligro real.

El segundo tiempo se pareció a una carrera contra el tiempo para el Hellas. Con el marcador en contra, los cambios y la presión buscaron el empate, pero el Milan resistió con orden. El 0-1 no se movió y el partido terminó dejando una conclusión clara: al Verona le faltó encontrar el golpe de suerte o la precisión final; al Milan le sobró disciplina.

La clave del partido

Si hay un factor determinante, es el timing. Marcar en el 41’ dio al AC Milan una ventaja que el Hellas no pudo convertir en remontada. En Serie A, y más con rival de entidad como el Milan, cada minuto antes del descanso cuenta.

Cierre: tres puntos para el Milan, a Verona le toca apretar

Al final, victoria por la mínima y con sabor a control para el AC Milan. El 0-1 es un resultado que habla de solidez: primero, en el momento de marcar; después, en el momento de defender la ventaja. Para el Verona, el balance es más incómodo. El equipo compitió, insistió y buscó, pero sin la eficacia necesaria para transformar su empuje en gol.

La Serie A no perdona y este domingo quedó claro: quien marca, marca. Rabiot lo hizo y el Milan lo sostuvo. Ahora, el Verona deberá corregir lo que le faltó hoy —pegada y profundidad— si quiere seguir respirando con tranquilidad; mientras que el AC Milan celebrará un triunfo que le refuerza en la pelea por sus objetivos.