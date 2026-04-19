Domingo de Premier League y tarde redonda para el Nottingham Forest. El equipo inglés derrotó con claridad al Burnley por 4-1 en un partido que empezó cuesta arriba para los de casa, pero que acabó convertido en una exhibición ofensiva. Con un hat-trick de Morgan Gibbs-White y un gol final de Igor Jesus, Forest impuso ritmo, encontró espacios y castigó cada error del rival.

Goles: del golpe inicial al vendaval del Forest

El encuentro tomó rumbo pronto, aunque no exactamente como quería Nottingham. En el 45′, Burnley golpeó primero con el tanto de Z. Flemming, justo antes del descanso, dejando la sensación de que la eliminatoria de la tarde aún estaba abierta.

Pero el paso por vestuarios cambió el guion. A partir del 62′, Forest empezó a crecer y encontró el empate por medio de M. Gibbs-White. El 2-1 llegó con continuidad y convicción: en el 69′, el centrocampista volvió a aparecer con determinación para ampliar la ventaja.

Cuando el partido parecía encarrilado, Gibbs-White decidió rematarlo sobre la marcha. En el 77′, marcó su tercer gol del día y dejó el marcador prácticamente sentenciado, obligando a Burnley a ir a contracorriente. Ya en el tramo final, Forest cerró la cuenta con un cuarto tanto: en el 90′, Igor Jesus redondeó el 4-1 definitivo.

Nottingham Forest 4-1 Burnley

45′ Burnley: Z. Flemming 0-1

Burnley: Z. Flemming 0-1 62′ Nottingham Forest: M. Gibbs-White 1-1

Nottingham Forest: M. Gibbs-White 1-1 69′ Nottingham Forest: M. Gibbs-White 2-1

Nottingham Forest: M. Gibbs-White 2-1 77′ Nottingham Forest: M. Gibbs-White 3-1

Nottingham Forest: M. Gibbs-White 3-1 90′ Nottingham Forest: Igor Jesus 4-1

Análisis breve: reacción con hambre y control de los tiempos

Más allá del marcador, lo que dejó el partido fue el impacto emocional de la respuesta forestera. Burnley se adelantó antes del descanso y parecía que podía sostener el plan sin precipitarse. Sin embargo, Forest ajustó la intensidad en la segunda parte y, sobre todo, afinó la conexión entre líneas. Ahí apareció la figura de Gibbs-White: no solo definió, sino que ordenó el ataque y elevó el nivel cada vez que el balón entraba en zona peligrosa.

El 1-1 de 62′ fue un punto de inflexión. Desde ese momento, el equipo local tomó aire y empezó a dominar las disputas en campo contrario. El 2-1 llegó cuando Burnley aún buscaba reorganizarse; el 3-1 terminó por romper el partido, porque obligó a un rival que ya iba a la desesperada a abrirse y sufrir transiciones.

Igor Jesus cerró el marcador en el 90′ con el sello de un equipo que no se conforma. El 4-1 no fue una casualidad: fue la consecuencia de una propuesta ofensiva más valiente, de la capacidad para aprovechar momentos concretos y del nivel de ejecución de Forest, que supo convertir el dominio en goles con una eficacia determinante.

Cierre

El Nottingham Forest se llevó el triunfo por 4-1 ante el Burnley con una segunda parte que quedará para el recuerdo: Gibbs-White anotó tres veces y Igor Jesus completó el festival. Una victoria que refuerza la confianza del equipo y que deja claro que, cuando Forest encuentra el ritmo, es capaz de castigar sin piedad. Ahora, toca digerir lo ocurrido y preparar el siguiente desafío de la liga.