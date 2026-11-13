El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a las elecciones generales del 29 de noviembre, Pedro Sánchez, ha reconocido en una entrevista en el programa de RTVE ‘El Perro Andaluz’ que comprende el enfado de Ceuta debido a la falta de normalidad tras la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos los pasados 30 y 31 de julio.

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Sánchez destacó que su gobierno ha sido el que más recursos ha transferido a Ceuta en los últimos ocho años y aseguró que se está trabajando para resolver la crisis desde el primer momento. Durante la entrevista, también defendió que, a pesar de estar de vacaciones en La Mareta, Lanzarote, dispone de los medios necesarios para seguir trabajando como presidente del Gobierno.

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Insultos y redes sociales

En la conversación con Manu Sánchez, el presidente abordó el tema de los insultos que ambos han recibido en sus respectivos ámbitos. Pedro Sánchez señaló la importancia de identificar a los responsables de las cuentas anónimas en redes sociales que promueven el odio, comparando la situación con la responsabilidad que tienen los dueños de restaurantes por la calidad de sus productos.

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El presidente expresó su absoluto respeto al credo religioso, refiriéndose al funeral celebrado en Urda, Toledo, por las víctimas de un accidente ferroviario. Recordó que España es un Estado aconfesional y que las ceremonias religiosas son compatibles con homenajes de ámbito estatal.

Huelga general y participación electoral

Sánchez también se refirió a la reciente huelga general del 11 de noviembre, las protestas y la respuesta política y policial ante las mismas. Durante la entrevista, el presentador bromeó sobre la posibilidad de que Sánchez comenzara a creer en Dios tras las crisis afrontadas, a lo que el presidente respondió destacando las medidas adoptadas por su gobierno durante la pandemia.

Finalmente, ambos hablaron sobre el Papa y figuras como Patti Smith, destacando la importancia de la participación electoral. Sánchez concluyó que si la participación en España supera el 70%, su partido ganaría frente a la «involución» representada por otros partidos.