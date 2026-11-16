La ciudad china de Shenzhen acoge una cita trilateral inédita entre los líderes de Estados Unidos, Rusia y China —Donald Trump, Vladímir Putin y Xi Jinping— en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). El cónclave ha sido bautizado por analistas y diplomáticos como una «nueva Yalta», evocando la histórica conferencia de 1945, debido al profundo impacto geopolítico que puede suponer un entendimiento entre las tres grandes superpotencias al margen de las instituciones tradicionales y de los actores directamente afectados.

Lee tambien: Europa refuerza su seguridad frente a Rusia en la cumbre de Dublín

Las claves estratégicas y el trasfondo de la cumbre

Objetivos diferenciados de las potencias: Cada uno de los mandatarios acude a la cita con una agenda propia. Moscú busca legitimar su posición en la esfera internacional y redefinir el orden de seguridad; Washington pretende exhibir músculo negociador en materia de control de arsenales atómicos —en un escenario marcado por el vacío normativo tras expirar el tratado Nuevo START—; y Pekín aspira a consolidarse como un árbitro global sin asumir compromisos estructurales rígidos.

Cada uno de los mandatarios acude a la cita con una agenda propia. Moscú busca legitimar su posición en la esfera internacional y redefinir el orden de seguridad; Washington pretende exhibir músculo negociador en materia de control de arsenales atómicos —en un escenario marcado por el vacío normativo tras expirar el tratado Nuevo START—; y Pekín aspira a consolidarse como un árbitro global sin asumir compromisos estructurales rígidos. El temor al reparto de influencias en Europa: En las capitales comunitarias y en Bruselas cunde la inquietud ante la posibilidad de que este formato bilateral o trilateral derive en un pacto sobre esferas de influencia y sobre el futuro de Ucrania a espaldas de los Estados europeos y del propio gobierno de Kiev.

En las capitales comunitarias y en Bruselas cunde la inquietud ante la posibilidad de que este formato bilateral o trilateral derive en un pacto sobre esferas de influencia y sobre el futuro de Ucrania a espaldas de los Estados europeos y del propio gobierno de Kiev. La marginación de los afectados: Aunque la analogía con el pacto de 1945 resulta compleja —dado que el tablero actual difiere sustancialmente y ningún actor ejerce un dominio absoluto sobre los territorios en disputa—, la ausencia de representación ucraniana y el papel secundario reservado a la Unión Europea en estas conversaciones generan un agudo debate sobre quién marca realmente la agenda internacional.

Otras opciones para el titular

Enfoque geopolítico y directo: La cumbre trilateral entre Trump, Putin y Xi en Shenzhen aviva el temor en Europa a un pacto a espaldas de los aliados De la APEC a una «nueva Yalta»: las claves de la cita entre EE. UU., Rusia y China que margina a Bruselas Trump, Putin y Xi escenifican en China una cumbre histórica bajo la sombra de un nuevo reparto de influencias

Enfoque centrado en los intereses de las potencias y el impacto europeo: El cónclave de superpotencias en Shenzhen pone en alerta a Europa ante posibles negociaciones sobre Ucrania sin representación de Kiev Desarme nuclear, legitimidad y arbitraje global: radiografía de la cumbre que reconfigura el tablero internacional

