El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha confirmado que Adif ha recibido este miércoles al menos 13 avisos de un único maquinista en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, una situación que ha obligado a aplicar los protocolos de seguridad y a adoptar medidas preventivas en la infraestructura ferroviaria.

Puente ha explicado que los avisos registrados hoy proceden del mismo maquinista que el día anterior emitió 21 de los 25 avisos contabilizados en esta conexión ferroviaria. Como consecuencia, se han establecido limitaciones temporales de velocidad en distintos tramos de la línea.

En una entrevista en TVE, el ministro ha señalado que, en condiciones normales, la red de alta velocidad española —que cuenta con 4.070 kilómetros— recibe una media de cuatro avisos diarios por parte de los maquinistas, lo que pone de relieve el carácter excepcional de lo ocurrido en la línea Madrid-Barcelona.

Según los datos aportados por Puente, la semana pasada se registraron ocho avisos en siete días en esta línea, la mayoría relacionados con cuestiones de confort y no de seguridad. Además, el día previo al accidente no se produjo ningún aviso.

El ministro ha recalcado que, conforme a los protocolos establecidos, Adif debe comprobar y verificar el estado de la vía tras este tipo de alertas y, en función de los resultados, decidir si se restablece la circulación a velocidad normal o se mantienen restricciones en puntos concretos.

Puente ha defendido que la mayor parte de los avisos que recibe el gestor ferroviario están vinculados al confort del viaje y que la respuesta se ajusta siempre a la gravedad de cada incidencia. Para ello, se emplean tanto mecanismos técnicos de auscultación de la vía como inspecciones visuales realizadas por personal especializado.

“Estamos actuando conforme a la normativa europea”, ha subrayado el ministro, insistiendo en que el objetivo es garantizar el cumplimiento de todos los parámetros de seguridad.

Por su parte, Adif ha confirmado que las limitaciones temporales de velocidad entre Madrid y Zaragoza están provocando retrasos en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, y ha reiterado que estas medidas responden a los reportes recibidos por posibles incidencias en la infraestructura.