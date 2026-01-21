El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha decidido prorrogar durante un mes más el secreto de la pieza separada del caso Koldo, relativa a los pagos en efectivo realizados por el PSOE entre 2017 y 2024. La medida, incluye el análisis de la documentación aportada por el partido el pasado diciembre y ha sido remitida a la Fiscalía Anticorrupción para su conocimiento e informe.

El magistrado decretó inicialmente el secreto de esta pieza el 17 de diciembre a petición del propio PSOE, argumentando que los datos contenían información sobre varias personas —cargos, trabajadores, simpatizantes y voluntarios— y que su divulgación podría afectar a terceros. Según Moreno, la decisión es «racional, lógica, fundada, necesaria y respaldada legalmente».

La documentación remitida por el partido incluye la relación completa de pagos en metálico y los documentos justificativos correspondientes, sin importar el destinatario. La investigación busca esclarecer si estos pagos pudieron haber sido utilizados por el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García para blanquear dinero de posible origen irregular o delictivo.

La pieza separada se abrió a raíz de las sospechas planteadas por el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que investiga a Ábalos y al exdirigente socialista Santos Cerdán, entre otros. Tanto los jueces como la Fiscalía consideran que aún no se ha aclarado suficientemente quién verificaba las facturas presentadas por personas vinculadas al PSOE y cómo se efectuaban los pagos en efectivo como compensación por estas funciones.

Con esta prórroga, el caso continúa bajo secreto judicial mientras se practican diligencias adicionales y se examina la documentación reservada.