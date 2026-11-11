Un hombre que cumplió condena en el Centro Penitenciario de Ceuta ha hecho pública una denuncia formal por una agresión sufrida durante su etapa como interno, reclamando que se depuren responsabilidades y se esclarezcan las supuestas deficiencias en los protocolos de seguridad y protección de los reclusos.

Lee tambien: Cinco ONG denuncian ante la Fiscalía el abandono institucional de más de 400 menores migrantes en Ceuta por un presunto delito

Reclamación sobre antecedentes médicos y vulnerabilidad

Los hechos denunciados se remontan a un altercado ocurrido en el interior de la prisión. El afectado sostiene que la dirección del centro y los servicios penitenciarios tenían constancia previa de su historial médico, de episodios previos de autolesiones y de los problemas relacionados con su medicación, factores que —a su juicio— incrementaban de forma notable su vulnerabilidad.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Falta de medidas preventivas: El denunciante argumenta que, conociendo su perfil y su situación de riesgo, la prisión debió adoptar medidas de vigilancia y protección más estrictas para evitar que se produjera la agresión.

El denunciante argumenta que, conociendo su perfil y su situación de riesgo, la prisión debió adoptar medidas de vigilancia y protección más estrictas para evitar que se produjera la agresión. Esclarecimiento de los hechos: Más allá de individualizar el ataque, el exinternalo insiste en que el suceso no debe tratarse como una simple disputa ordinaria entre reclusos, exigiendo una investigación exhaustiva que determine qué protocolos fallaron y si se actuó con la diligencia debida.