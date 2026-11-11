Las declaraciones de cuatro testigos protegidos ante la magistrada de la Audiencia Nacional, María Tardón, han ratificado la implicación directa de miembros de las fuerzas de seguridad de Marruecos en la crisis migratoria de finales de julio, señalando que actuaron como guías, facilitaron el paso e incluso forzaron a personas a lanzarse al mar.

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Un testimonio clave impulsado por la Policía Nacional

La sesión de declaraciones, prolongada durante cerca de tres horas y promovida por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional, refuerza las tesis policiales sobre una acción orquestada y premeditada:

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Guías y falta de controles: Los comparecientes explicaron que siguieron las indicaciones expresas de agentes marroquíes para avanzar hacia la frontera. Asimismo, destacaron la ausencia total de controles en las carreteras de acceso, por donde circulaban autobuses y camiones trasladando a personas de forma organizada hacia el perímetro fronterizo.

Los comparecientes explicaron que siguieron las indicaciones expresas de agentes marroquíes para avanzar hacia la frontera. Asimismo, destacaron la ausencia total de controles en las carreteras de acceso, por donde circulaban autobuses y camiones trasladando a personas de forma organizada hacia el perímetro fronterizo. Presión y empujones al agua: Uno de los testimonios denunció que se acercó con su familia al entorno de la frontera por mera curiosidad y fue empujado directamente al mar por un agente marroquí, teniendo que ser rescatado posteriormente por la Guardia Civil en aguas de Ceuta.

Uno de los testimonios denunció que se acercó con su familia al entorno de la frontera por mera curiosidad y fue empujado directamente al mar por un agente marroquí, teniendo que ser rescatado posteriormente por la Guardia Civil en aguas de Ceuta. Infiltración en los campamentos: Varios testigos confirmaron la presencia de soldados y gendarmes marroquíes de paisano que cruzaron la frontera e interactuaron de forma infiltrada en los albergues y centros de acogida provisionales de la ciudad autónoma.

Desclasificación de informes del CNI

Esta ronda de testimonios coincide con la decisión del Consejo de Ministros de desclasificar los informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) requeridos por la jueza Tardón. Los documentos buscan determinar el grado de conocimiento previo que se tenía sobre la convocatoria de la entrada masiva y constatar la existencia de una directriz estratégica orquestada al otro lado de la frontera.

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