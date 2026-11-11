«El principio del fin de Ceuta» es la reciente amenaza atribuida a un miembro del Ejecutivo del PP, que en 25 años no ha devuelto a ni un solo menor migrante bajo su tutela.

MDyC Ceuta ha elogiado la labor del Área de Menores de la Ciudad por su extraordinaria labor humanitaria en los últimos meses.

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