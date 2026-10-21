Ceuta — La participación de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad y vigilancia en Ceuta —activada tras la masiva llegada de inmigrantes a finales de julio— continúa dejando episodios de tensión en las calles de la ciudad autónoma. El balance del dispositivo registra al menos 11 militares heridos, una decena de denuncias presentadas por el Ejército contra agresores y, de manera paralela, una investigación interna y judicial abierta a raíz de partes médicos que acusan a los efectivos de presuntos malos tratos.

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Heridos y ataques a las patrullas

Según datos del Ministerio de Defensa, cerca de una docena de soldados han sufrido lesiones de diversa consideración durante las más de 4.000 patrullas diurnas y nocturnas realizadas por los más de 4.100 efectivos desplegados. Los altercados se han producido fundamentalmente durante persecuciones, forcejeos y ataques con lanzamiento de objetos, destacando incidentes graves como el ocurrido en Benzú a finales de agosto —donde cuatro militares resultaron heridos tras un apedreamiento— o agresiones recientes con armas blancas y contusiones que han requerido intervenciones quirúrgicas.

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Ante esta situación, el Ejército ha interpuesto una decena de denuncias en los juzgados para depurar responsabilidades por ataques directos a los uniformados.

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Investigación interna y partes médicos remitidos al juzgado

Por otro lado, el Mando de Operaciones ha abierto una investigación para esclarecer las acusaciones formuladas por organizaciones no gubernamentales y por algunos inmigrantes que aseguran haber sufrido agresiones físicas por parte de miembros de las Fuerzas Armadas.

En este contexto, el Hospital Universitario de Ceuta ha remido al juzgado de guardia una veintena de partes de lesiones correspondientes a pacientes que afirman haber sido golpeados. Los informes médicos detallan diagnósticos de politraumatismos y lesiones compatibles con impactos de objetos alargados o cinturones, documentación que la autoridad judicial evaluará para determinar el alcance y las circunstancias exactas de los hechos.

Pese a las acusaciones, desde el Ministerio de Defensa, encabezado por Margarita Robles, se ha defendido firmemente la labor «impecable» y el rigor de los efectivos desplegados en la zona, anunciando una visita de la ministra a la ciudad autónoma el próximo mes de noviembre para reconocer la labor del contingente militar.