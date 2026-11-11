El Deportivo de La Coruña W – Barcelona W se juega el domingo 15 de noviembre a las 18:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en DAZN y DAZN 1.
- Partido: Deportivo de La Coruña W – Barcelona W
- Competición: Liga F, jornada 11
- Fecha: domingo 15 de noviembre
- Hora: 18:00 (hora peninsular)
- Canal de TV: DAZN y DAZN 1
- Estadio: Estadio Municipal de Riazor
El Deportivo de La Coruña W recibe al Barcelona W en el Estadio Municipal de Riazor en el marco de la jornada 11 de Liga F. Las locales ocupan la 10ª posición con 11 puntos tras 10 partidos, habiendo anotado 11 goles y encajado 13. En sus últimos cinco encuentros, han conseguido 2 victorias y 3 derrotas. Por su parte, el Barcelona W lidera la clasificación con 27 puntos, también en 10 partidos, destacando con 41 goles a favor y solo 5 en contra. En sus últimos cinco partidos, han logrado 4 victorias y 1 derrota.
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Así llegan los equipos
- Deportivo de La Coruña W: 10º con 11 puntos en 10 partidos (11 goles a favor y 13 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas (resultados: D-D-V-V-D)
- Barcelona W: 1º con 27 puntos en 10 partidos (41 goles a favor y 5 en contra); en sus últimos 5 partidos: 4 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: V-V-V-D-V)
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