El Deportivo de La Coruña W – Barcelona W se juega el domingo 15 de noviembre a las 18:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en DAZN y DAZN 1.

Partido: Deportivo de La Coruña W – Barcelona W

Deportivo de La Coruña W – Barcelona W Competición: Liga F, jornada 11

Liga F, jornada 11 Fecha: domingo 15 de noviembre

domingo 15 de noviembre Hora: 18:00 (hora peninsular)

18:00 (hora peninsular) Canal de TV: DAZN y DAZN 1

DAZN y DAZN 1 Estadio: Estadio Municipal de Riazor

El Deportivo de La Coruña W recibe al Barcelona W en el Estadio Municipal de Riazor en el marco de la jornada 11 de Liga F. Las locales ocupan la 10ª posición con 11 puntos tras 10 partidos, habiendo anotado 11 goles y encajado 13. En sus últimos cinco encuentros, han conseguido 2 victorias y 3 derrotas. Por su parte, el Barcelona W lidera la clasificación con 27 puntos, también en 10 partidos, destacando con 41 goles a favor y solo 5 en contra. En sus últimos cinco partidos, han logrado 4 victorias y 1 derrota.

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Así llegan los equipos

Deportivo de La Coruña W: 10º con 11 puntos en 10 partidos (11 goles a favor y 13 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas (resultados: D-D-V-V-D)

Barcelona W: 1º con 27 puntos en 10 partidos (41 goles a favor y 5 en contra); en sus últimos 5 partidos: 4 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: V-V-V-D-V)

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