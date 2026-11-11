El Partido Popular (PP) ha presentado su programa electoral para las próximas elecciones en Ceuta, en el que destaca el compromiso de reconocer a los policías y guardias civiles como una profesión de riesgo. Esta medida forma parte de un conjunto de iniciativas destinadas a mejorar las condiciones laborales de estos cuerpos de seguridad en la ciudad autónoma.

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Entre las propuestas se incluyen la jubilación anticipada y la equiparación salarial con otros cuerpos de seguridad, así como el establecimiento de más recursos y medios para los agentes. Rafael Martínez Peñalver, miembro del partido, ha destacado la importancia de estas medidas para reforzar la seguridad en Ceuta.

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El programa busca no solo reconocer el trabajo de los policías y guardias civiles, sino también proporcionar un refuerzo permanente de efectivos en la zona. Este aumento en la plantilla se considera esencial para abordar adecuadamente los desafíos de seguridad que enfrenta la ciudad, especialmente en el contexto de su posición geográfica.

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Además, se contempla la creación de nuevas dependencias para los cuerpos de seguridad, lo que facilitaría su operatividad y mejoraría la atención a la ciudadanía. Esta propuesta ha sido bien recibida por diversas asociaciones locales que apoyan la mejora en las condiciones de trabajo de los profesionales del sector.

El PP promete impulsar estas iniciativas en base a la relevancia que la seguridad tiene para los ciudadanos de Ceuta, enfatizando que estas acciones contribuyen a un mejor entorno social y económico en la ciudad. La propuesta se presentará oficialmente en los próximos días.

Estas medidas se suman a otros compromisos del partido vinculados a la seguridad y bienestar de los ceutíes, con la esperanza de recibir el apoyo de la ciudadanía en las próximas elecciones.