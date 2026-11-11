El Sevilla W – Atletico Madrid W se juega el domingo 15 de noviembre a las 16:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en DAZN.

Partido: Sevilla W – Atletico Madrid W

Sevilla W – Atletico Madrid W Competición: Liga F, jornada 11

Liga F, jornada 11 Fecha: domingo 15 de noviembre

domingo 15 de noviembre Hora: 16:00 (hora peninsular)

16:00 (hora peninsular) Canal de TV: DAZN

DAZN Estadio: Estadio Jesus Navas (Sevilla)

El partido de la jornada 11 de la Liga F enfrentará al Sevilla W y al Atlético Madrid W en el Estadio Jesús Navas. El Sevilla W ocupa la 13ª posición con 10 puntos tras 10 partidos, habiendo anotado 11 goles y recibido 16. En sus últimos cinco encuentros, el equipo ha registrado 4 empates y 1 derrota. Por su parte, el Atlético Madrid W se sitúa en la 3ª posición con 19 puntos, con un balance de 22 goles a favor y 12 en contra. En sus últimos cinco partidos, el Atlético ha conseguido 4 victorias y 1 empate, manteniendo una racha invicta.

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Así llegan los equipos

Sevilla W: 13º con 10 puntos en 10 partidos (11 goles a favor y 16 en contra); en sus últimos 5 partidos: 0 victorias, 4 empates y 1 derrota (resultados: E-D-E-E-E)

Atletico Madrid W: 3º con 19 puntos en 10 partidos (22 goles a favor y 12 en contra); en sus últimos 5 partidos: 4 victorias, 1 empate y 0 derrotas (resultados: V-E-V-V-V)

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