El Madrid CFF W – Edf Logrono W se juega el domingo 15 de noviembre a las 12:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

Partido: Madrid CFF W – Edf Logrono W

Madrid CFF W – Edf Logrono W Competición: Liga F, jornada 11

Liga F, jornada 11 Fecha: domingo 15 de noviembre

domingo 15 de noviembre Hora: 12:00 (hora peninsular)

12:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Estadio Fernando Torres (Fuenlabrada)

El Madrid CFF W se enfrenta al Edf Logroño W en la jornada 11 de la Liga F, en un encuentro que se disputará en el Estadio Fernando Torres de Fuenlabrada. El equipo local ocupa la 4ª posición con 17 puntos tras 10 partidos, habiendo anotado 16 goles y recibido 21. En sus últimos cinco encuentros, han logrado 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas. Por su parte, el Edf Logroño W se encuentra en la 12ª posición con 10 puntos, con un balance de 11 goles a favor y 14 en contra, y en sus últimos cinco partidos han conseguido 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas.

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Así llegan los equipos

Madrid CFF W: 4º con 17 puntos en 10 partidos (16 goles a favor y 21 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas (resultados: D-V-E-D-E)

Edf Logrono W: 12º con 10 puntos en 10 partidos (11 goles a favor y 14 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas (resultados: E-D-V-D-D)

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