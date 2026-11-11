El Eldense – Sabadell se juega el domingo 15 de noviembre a las 18:30 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en LaLiga TV Hypermotion y LaLiga TV Hypermotion 2.

Partido: Eldense – Sabadell

Eldense – Sabadell Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 14

LaLiga Hypermotion, jornada 14 Fecha: domingo 15 de noviembre

domingo 15 de noviembre Hora: 18:30 (hora peninsular)

18:30 (hora peninsular) Canal de TV: LaLiga TV Hypermotion y LaLiga TV Hypermotion 2

LaLiga TV Hypermotion y LaLiga TV Hypermotion 2 Estadio: Estadio Nuevo Pepico Amat (Elda)

El Eldense y el Sabadell se enfrentarán en la jornada 14 de LaLiga Hypermotion en el Estadio Nuevo Pepico Amat. El Eldense llega a este encuentro en la 15ª posición con 14 puntos, habiendo anotado 13 goles y recibido 19 en 13 partidos. En sus últimos cinco encuentros, el equipo ha conseguido 2 victorias y 3 derrotas. Por su parte, el Sabadell ocupa la 13ª posición con 18 puntos, con 12 goles a favor y 11 en contra. En sus últimos cinco partidos, el Sabadell ha logrado 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas.

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Así llegan los equipos

Eldense: 15º con 14 puntos en 13 partidos (13 goles a favor y 19 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas (resultados: D-D-D-V-V)

Sabadell: 13º con 18 puntos en 13 partidos (12 goles a favor y 11 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas (resultados: E-D-E-D-V)

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