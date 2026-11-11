El Valencia W – Granada se juega el domingo 15 de noviembre a las 18:15 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en DAZN.

Partido: Valencia W – Granada

Valencia W – Granada Competición: Liga F, jornada 11

Liga F, jornada 11 Fecha: domingo 15 de noviembre

domingo 15 de noviembre Hora: 18:15 (hora peninsular)

18:15 (hora peninsular) Canal de TV: DAZN

DAZN Estadio: Estadio Antonio Puchades (Valencia)

El Valencia W se enfrenta al Granada en la jornada 11 de la Liga F, en un encuentro que se disputará en el Estadio Antonio Puchades. Las locales ocupan la 16ª posición con 6 puntos, tras haber anotado 8 goles y recibido 19 en 10 partidos. En sus últimos cinco encuentros, el Valencia ha conseguido 2 victorias y 3 derrotas. Por su parte, el Granada se sitúa en la 11ª posición con 11 puntos, con 9 goles a favor y 16 en contra. En sus últimas cinco jornadas, el equipo ha logrado 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas.

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Así llegan los equipos

Valencia W: 16º con 6 puntos en 10 partidos (8 goles a favor y 19 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas (resultados: V-V-D-D-D)

Granada: 11º con 11 puntos en 10 partidos (9 goles a favor y 16 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas (resultados: D-E-D-V-E)

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