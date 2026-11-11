El Real Sociedad W – Athletic Club W se juega el domingo 15 de noviembre a las 12:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en DAZN.

Partido: Real Sociedad W – Athletic Club W

Real Sociedad W – Athletic Club W Competición: Liga F, jornada 11

Liga F, jornada 11 Fecha: domingo 15 de noviembre

domingo 15 de noviembre Hora: 12:00 (hora peninsular)

12:00 (hora peninsular) Canal de TV: DAZN

DAZN Estadio: Instalaciones de Zubieta (Lasarte-Oria)

La jornada 11 de la Liga F enfrenta a la Real Sociedad W y al Athletic Club W en las Instalaciones de Zubieta, en Lasarte-Oria. La Real Sociedad W ocupa actualmente la 8ª posición con 13 puntos, habiendo logrado 3 victorias y 2 empates en sus últimos 5 partidos, lo que refleja un buen momento de forma. Por su parte, el Athletic Club W se sitúa en la 5ª posición con 16 puntos, aunque su rendimiento reciente ha sido más irregular, con 1 victoria, 3 empates y 1 derrota en sus últimos 5 encuentros. Ambos equipos buscarán sumar puntos en este importante duelo.

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Así llegan los equipos

Real Sociedad W: 8º con 13 puntos en 10 partidos (13 goles a favor y 15 en contra); en sus últimos 5 partidos: 3 victorias, 2 empates y 0 derrotas (resultados: V-E-E-V-V)

Athletic Club W: 5º con 16 puntos en 10 partidos (13 goles a favor y 11 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 3 empates y 1 derrota (resultados: E-D-E-V-E)

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