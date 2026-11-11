España enfrenta una huelga general de 24 horas este 11 de noviembre, convocada por organizaciones sindicales para exigir mejoras salariales, acceso a la vivienda y soluciones frente al aumento del coste de la vida. Esta jornada de protesta se produce a menos de tres semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, en un contexto de tensiones entre el Gobierno y la oposición sobre los motivos de los paros.

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La huelga ha comenzado con manifestaciones en diversas ciudades y servicios mínimos en sectores clave como el transporte, la sanidad y la educación. Los sindicatos han destacado un amplio seguimiento en sectores industriales, logísticos y de servicios.

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Incidentes en Madrid y Cataluña

En Madrid, la jornada ha iniciado con incidentes en Mercamadrid y en las cocheras de la EMT en Carabanchel. CCOO ha denunciado cargas policiales, el uso de gas pimienta y una detención durante una concentración, resultando al menos ocho personas heridas. La secretaria general de CCOO Madrid, Paloma López, ha anunciado que interpondrán una demanda penal por estas actuaciones policiales.

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En Cataluña, un grupo de manifestantes ha bloqueado los accesos a la estación de Sants en Barcelona, afectando la normalidad de los trenes. Esta acción ha sido organizada por los comités de huelga de Sants y Les Corts. Además, la huelga ha bloqueado el principal acceso de camiones al Puerto de Tarragona, generando colas de vehículos pesados.

Reacciones y seguimiento de la huelga

Los piquetes han cortado la carretera T-750 en La Pobla de Mafumet, dificultando el acceso al complejo petroquímico de la zona. Según CCOO y UGT, la huelga ha tenido un amplio seguimiento durante el turno de noche en empresas como Seat, Ebro, Guissona y el complejo petroquímico de Tarragona, aunque estos datos provienen de las organizaciones sindicales.

En algunos barrios de Madrid, las primeras horas de la huelga han transcurrido con aparente normalidad, con cafeterías y pequeños comercios abriendo sus puertas. Sin embargo, en Barcelona, los cortes en las vías han generado momentos de tensión entre piquetes y ciudadanos que no secundaban la protesta, con enfrentamientos en la Ronda Litoral.