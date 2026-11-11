El presentador ha abierto el programa dirigiéndose a la audiencia para pedir perdón por los errores cometidos, asumir la responsabilidad por el veto al público habitual tras aceptar las condiciones de Vox y ratificar su continuidad al frente del espacio en Televisión Española.

Lee tambien: Pedro Almodóvar sugiere a David Broncano preguntas para la entrevista a Santiago Abascal y propone acudir como público a ‘La Revuelta’

David Broncano ha comenzado la entrega de La Revuelta de este martes asumiendo la responsabilidad por los errores cometidos durante la emisión de la entrevista al líder de Vox, Santiago Abascal. La difusión del encuentro había generado a lo largo de toda la jornada un intenso debate público, suscitando críticas hacia la cadena pública y hacia la figura del propio cómico por haber accedido a que la formación política seleccionase a los asistentes del plató y por haber alterado la estructura habitual del formato. Las reacciones institucionales y mediáticas provocaron la intervención del presidente de RTVE, José Pablo López, en defensa del humorista, así como la publicación de un comunicado por parte del Consejo de Informativos en el que se solicitaba la asunción de responsabilidades. Tras haber hecho autocrítica por la tarde en declaraciones a Más vale tarde y en el Telediario 2, el conductor esperó al arranque de su espacio en Televisión Española para dirigirse al público y ofrecer disculpas por el desarrollo de la entrevista.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Autocrítica en el plató y disculpas a la audiencia por los errores cometidos

El inicio de la emisión estuvo marcado por un tono distendido en el que los propios compañeros del plató y los asistentes dedicaron abucheos simulados al presentador. Broncano arrancó el programa dirigiéndose a los presentes con un mensaje directo: «Bienvenidos a La Revuelta, el presentador de hoy soy yo, lo siento mucho. La única persona que ha decepcionado a la izquierda más que Gabriel Rufián, era difícil, así que gracias por venir un día más al programa». A continuación, el humorista trasladó sus disculpas a los espectadores que no pudieron acudir en la jornada previa, reconociendo que cometieron «un gran error» y pidiendo perdón delante de la audiencia y de la gente que acude cada día al teatro.

Lee tambien: Santiago Abascal acudirá a ‘La Revuelta’ de David Broncano el próximo lunes en RTVE

Durante su intervención, el comunicador manifestó sentirse decepcionado con las decisiones adoptadas respecto a la conducción del espacio, señalando la tristeza que le había causado la situación. Broncano admitió haber decepcionado al público seguidor del formato y reconoció no haber estado a la altura de las exigencias de la televisión pública. Tras conceder la palabra a diversos miembros del público para pulsar su opinión, el presentador abordó la complejidad de mantener un tono serio y periodístico sin contar con datos contrastados en directo, admitiendo que había infravalorado la solvencia formal de su invitado y la gestión que este hizo de la presencia de los asistentes en la sala.

🙏 Pedimos perdón a nuestro público



→ “Quería pedir perdón a nuestro público de verdad. Hacía tiempo que no estaba tan triste con nada"



→ "Soy consciente que no estuve a la altura de lo que merece la televisión pública”



→ “La cagué tremendamente. Pensaba que si… pic.twitter.com/f88k11dYht — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 10, 2026

Las explicaciones sobre el público de Vox y la continuidad del programa en TVE

En relación con el cambio de asistentes al plató, Broncano detalló los motivos que le llevaron a aceptar las condiciones planteadas por el equipo del político. Según explicó el conductor, la formación solicitó acudir con su propio público al considerar que los asistentes habituales de La Revuelta cuentan con un perfil de corte más progresista, buscando así evitar abucheos y garantizar que se escuchase la intervención. El presentador admitió haberse equivocado al dar el visto bueno a dicha petición, indicando que la preocupación por lo que estaba sucediendo en el plató le impidió concentrarse adecuadamente en las respuestas durante el desarrollo del programa.

A pesar del malestar expresado, el equipo abordó con ironía los rumores surgidos en torno al futuro del formato. Ante los comentarios vertidos en plató por Grison sobre los datos de audiencia y la estabilidad del equipo, Broncano confirmó que varios medios le habían preguntado a su llegada si sopesaba abandonar el proyecto. El comunicador reconoció que al concluir la emisión pensó en dimitir por la carga política del choque, si bien descartó de forma categórica esa posibilidad tras respaldarse en el equipo de trabajo. Asimismo, el presentador defendió que, pese a los fallos en la ejecución, la emisión permitió dar a conocer las posturas de la formación política respecto al franquismo o los derechos de las mujeres, concluyendo con un firme alegato en favor de la calidad del programa y manifestando su orgullo por continuar realizando La Revuelta en Televisión Española.