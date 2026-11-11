El 11 de noviembre de 1694, las tropas de la guarnición ceutí salieron por primera vez para atacar las obras del gran asedio.

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1694: La guarnición ceutí ataca por primera vez las obras del asedio

Las obras levantadas por las fuerzas de Muley Ismail se encontraban en el entorno del pozo del Chafariz y fueron el objetivo de aquella primera salida.

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Fuente: Ceuta Turismo, «Primera salida de la guarnición contra las obras del gran asedio», que toma como referencia «Patrimonio Cultural de Ceuta · Ceuta bajo los Austrias».

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Fuente de las efemérides generales: Wikipedia, efemérides del 11 de noviembre.

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