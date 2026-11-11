Programación TV hoy, miércoles 11 de noviembre: estos son los programas de esta noche en La 1, La 2, Antena 3, Cuatro, Telecinco y laSexta, cadena a cadena y con su hora de emisión.
Lee tambien: Audiencias TV, 10 de noviembre: lo más visto y el ranking
La 1
- 20:25 Aquí la Tierra
- 20:55 Telediario 2
- 21:50 Teledeporte 2
- 21:55 La revuelta
- 23:15 El 47
- 00:55 El cine que somos a cambio de nada
La 2
- 20:40 Trivial Pursuit
- 21:25 Cifras y letras
- 22:00 Cifras y letras
- 22:30 Descifrando a Hermida
- 22:45 Cifras y letras
- 23:30 En portada
- 01:00 La barraca
- 01:55 La barraca
Antena 3
- 20:00 Pasapalabra
- 21:00 Antena 3 noticias 2
- 21:30 Deportes 2
- 21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero
- 21:45 El hormiguero
- 23:00 La Mesa
Cuatro
- 20:00 Noticias cuatro
- 20:45 Eldesmarque cuatro
- 21:00 El tiempo
- 21:10 Horizonte
- 23:00 Llaman a la puerta
Telecinco
- 20:00 ¡Allá tú!
- 21:05 Informativos telecinco
- 21:25 Informativos telecinco. el cierre
- 21:30 Eldesmarque telecinco
- 21:40 El tiempo
- 21:50 First dates
- 23:00 La isla de las tentaciones
laSexta
- 20:00 laSexta Noticias 20:00
- 21:00 laSexta clave
- 21:20 laSexta Meteo
- 21:25 laSexta deportes
- 21:30 El intermedio
- 23:00 Cara al show
Fuente: parrillas de las cadenas publicadas por FormulaTV.
Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30
Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis.
Lee tambien: Las portadas de las revistas del corazón de hoy 11 de noviembre
Te puede interesar
- Kiko Rivera explota contra la prensa tras filtrarse los detalles económicos de la compra de su chalet en Sevilla
- La alcaldesa más votada de España, Katrin Ortega, ficha por la novena edición de ‘GH VIP’
- Lo último: Real Madrid W – FC Levante Badalona W: hora y dónde ver
- Más noticias de Sociedad
- programación televisión
- que ver