Programación TV hoy, miércoles 11 de noviembre: estos son los programas de esta noche en La 1, La 2, Antena 3, Cuatro, Telecinco y laSexta, cadena a cadena y con su hora de emisión.

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La 1

20:25 Aquí la Tierra

Aquí la Tierra 20:55 Telediario 2

Telediario 2 21:50 Teledeporte 2

Teledeporte 2 21:55 La revuelta

La revuelta 23:15 El 47

El 47 00:55 El cine que somos a cambio de nada

La 2

20:40 Trivial Pursuit

Trivial Pursuit 21:25 Cifras y letras

Cifras y letras 22:00 Cifras y letras

Cifras y letras 22:30 Descifrando a Hermida

Descifrando a Hermida 22:45 Cifras y letras

Cifras y letras 23:30 En portada

En portada 01:00 La barraca

La barraca 01:55 La barraca

Antena 3

20:00 Pasapalabra

Pasapalabra 21:00 Antena 3 noticias 2

Antena 3 noticias 2 21:30 Deportes 2

Deportes 2 21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero

Tu tiempo con Roberto Brasero 21:45 El hormiguero

El hormiguero 23:00 La Mesa

Cuatro

20:00 Noticias cuatro

Noticias cuatro 20:45 Eldesmarque cuatro

Eldesmarque cuatro 21:00 El tiempo

El tiempo 21:10 Horizonte

Horizonte 23:00 Llaman a la puerta

Telecinco

20:00 ¡Allá tú!

¡Allá tú! 21:05 Informativos telecinco

Informativos telecinco 21:25 Informativos telecinco. el cierre

Informativos telecinco. el cierre 21:30 Eldesmarque telecinco

Eldesmarque telecinco 21:40 El tiempo

El tiempo 21:50 First dates

First dates 23:00 La isla de las tentaciones

laSexta

20:00 laSexta Noticias 20:00

laSexta Noticias 20:00 21:00 laSexta clave

laSexta clave 21:20 laSexta Meteo

laSexta Meteo 21:25 laSexta deportes

laSexta deportes 21:30 El intermedio

El intermedio 23:00 Cara al show

Fuente: parrillas de las cadenas publicadas por FormulaTV.

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