El precio de la gasolina en Ceuta se sitúa este miércoles, 11 de noviembre de 2026, en una media de 1,583 euros por litro para la gasolina 95, según el Ministerio para la Transición Ecológica. Las dos estaciones de ON365 ofrecen el precio más bajo de este carburante entre las diez estaciones analizadas.

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La media de la gasolina 98 es de 1,607 euros por litro y la del gasóleo A, de 1,742 euros. Para la gasolina 95, los precios van de 1,554 a 1,594 euros por litro; para el gasóleo A, de 1,724 a 1,748 euros.

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Las gasolineras más baratas hoy

Las estaciones de ON365 del Muelle Alfau y de la avenida Teniente General Muslera comparten el precio más bajo en los tres carburantes. A continuación se recogen las estaciones más baratas de cada categoría, según el Ministerio para la Transición Ecológica.

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Gasolina 95

El precio mínimo de la gasolina 95 es de 1,554 euros por litro en las dos estaciones de ON365. Les siguen Cepsa, Disa Varadero y Shell Punta Almina:

ON365, Muelle Alfau, s/n: 1,554 euros por litro.

ON365, avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,554 euros por litro.

Cepsa, avenida Juan de Borbón, 27: 1,574 euros por litro.

Disa Varadero, avenida Muelle Cañonero Dato, 10: 1,593 euros por litro.

Shell Punta Almina, avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,593 euros por litro.

Gasolina 98

La gasolina 98 más barata también se encuentra en las dos estaciones de ON365, a 1,584 euros por litro. Shell Muelle Dato, Cepsa y Disa Varadero completan las cinco primeras posiciones:

ON365, Muelle Alfau, s/n: 1,584 euros por litro.

ON365, avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,584 euros por litro.

Shell Muelle Dato, avenida Muelle Dato, 8: 1,593 euros por litro.

Cepsa, avenida Juan de Borbón, 27: 1,604 euros por litro.

Disa Varadero, avenida Muelle Cañonero Dato, 10: 1,623 euros por litro.

Diésel

En el caso del gasóleo A, las dos estaciones de ON365 marcan el mínimo, con 1,724 euros por litro. Las tres estaciones de Cepsa que aparecen a continuación comparten precio:

ON365, Muelle Alfau, s/n: 1,724 euros por litro.

ON365, avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,724 euros por litro.

Cepsa, avenida Juan de Borbón, 27: 1,744 euros por litro.

Cepsa, avenida González Tablas, s/n: 1,744 euros por litro.

Cepsa, avenida Martínez Catena, s/n, frente a la playa del Chorrillo: 1,744 euros por litro.

Las más caras

El precio máximo de la gasolina 95 en Ceuta es de 1,594 euros por litro. Dos estaciones de Cepsa lo registran, mientras que Disa Puerto aparece a 1,593 euros:

Cepsa, avenida Martínez Catena, s/n, frente a la playa del Chorrillo: 1,594 euros por litro.

Cepsa, avenida González Tablas, s/n: 1,594 euros por litro.

Disa Puerto, avenida Cañonero Dato, 10: 1,593 euros por litro.

Consejos

Antes de repostar, conviene comparar el precio del carburante que utiliza el vehículo y comprobar la dirección de la estación elegida. También es útil revisar el precio anunciado en el surtidor antes de llenar el depósito.

Al elegir dónde repostar, ten en cuenta tanto el precio por litro como el trayecto necesario para llegar a la gasolinera. Las tarifas de gasolina 95, gasolina 98 y gasóleo A deben compararse por separado.

Fuente: precios de las gasolineras de Ceuta publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

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