El martes 6 de enero de 2026 es una fecha marcada en el calendario para millones de personas, ya que se llevará a cabo el prestigioso Sorteo de la Lotería del Niño. Este evento no solo marca el inicio de un nuevo año, sino que también ofrece una oportunidad de cambiar vidas con el impresionante total de 770 millones de euros en premios a repartir.

Este sorteo se presenta como una revancha para aquellos que aspiraron al gran premio durante la Lotería de Navidad. Con un premio principal que asciende a dos millones de euros por serie y 200.000 euros por décimo, las expectativas son altas. Además, el segundo premio otorga 75.000 euros por boleto y 750.000 euros por serie, mientras que el tercero ofrece 25.000 euros por décimo y 250.000 euros por serie. Sin duda, hay muchas razones para estar emocionados.

Más premios con menor cantidad

Aunque el Sorteo del Niño ofrece premios más modestos en comparación con los del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, tiene la ventaja de repartir más del doble de premios. Mientras que en el Sorteo de Navidad se reparten aproximadamente 15.000 premios, El Niño ofrece más de 35.000 oportunidades de ganar, lo que significa que un peldaño adicional de ilusión se abre para los jugadores este día tan esperado.

Los participantes tienen mayores posibilidades de obtener una pequeña ganancia en El Niño, con estadísticas que indican que uno de cada tres décimos obtiene algún tipo de premio, gracias a la variedad de reintegros. No es necesario que tu número sea el afortunado para salir con una sonrisa; las terminaciones también brindan oportunidades de premios.

Algunos de los incentivos de premiación incluyen:

Si las tres últimas cifras de tu décimo coinciden con las del primer o segundo premio, recibirás 1.000 euros por serie, es decir, 100 euros por décimo.

Si coinciden las dos últimas cifras del primer premio, podrás ganarte uno de los 999 premios de 1.000 euros por serie (100 euros por décimo).

El sistema de premios se extiende a todos los décimos que pertenecen a la misma centena que los premios principales, es decir, si las tres primeras cifras coinciden. En este caso, la recompensa es de 100 euros por décimo. Además, si tu número es uno de los que están justo antes o después de los premios principales, también recibirás una compensación: 1.200 euros para las dos aproximaciones del primer premio y 620 euros para las del segundo.

Duración del sorteo y su mecánica

A diferencia de la Lotería de Navidad, que puede resultar un tanto más prolongada y compleja, el Sorteo del Niño es más ágil y sencillo. Su duración oscila alrededor de una hora, a diferencia de las más de tres horas del sorteo navideño. El proceso consiste en la extracción de cinco dígitos de bombos separados, en los que cada bola representa un número del 0 al 9. También hay un sexto bombo destinado exclusivamente para determinar la cuantía de los premios.

Los décimos están disponibles en las administraciones de lotería hasta las 10:00 de la mañana del mismo 6 de enero, brindando a los jugadores la oportunidad de participar en este emocionante evento. El sorteo comenzará a las 12:00 horas y se llevará a cabo en el Salón de Loterías y Apuestas del Estado, un lugar icónico para los amantes de la suerte.

Hora, canal y dónde ver el sorteo

Los interesados podrán seguir en directo el Sorteo de la Lotería del Niño 2026, que se emitirá a partir de las 12:00 horas el martes 6 de enero. La transmisión será a través de La 1 de TVE, así como en la plataforma de RTVE Play. Lucía Vinaixa será la encargada de presentar este evento tan esperado. Además, los aficionados podrán estar al tanto de todo lo que ocurra minuto a minuto a través de RNE y RTVE.es.