Los primeros balances de las elecciones legislativas en Estados Unidos reflejan un duro revés para la Casa Blanca, impulsado por el descontento ciudadano ante el rumbo de la administración republicana.

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WASHINGTON.— Los resultados de las elecciones de mitad de mandato (midterms) celebradas en Estados Unidos han dibujado un escenario de claro avance para el Partido Demócrata. Analistas y observadores internacionales apuntan a que el descontento generalizado y el voto de castigo frente a los compases iniciales de la actual administración han pesado de forma decisiva en las urnas.

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La jornada electoral, seguida con máxima expectación a ambos lados del Atlántico, consolida un panorama de intensa polarización política en el país norteamericano, donde la oposición ha sabido rentabilizar la movilización ciudadana en los distintos estados en disputa.

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