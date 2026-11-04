El solemne funeral oficial en memoria de las víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido en la localidad toledana de Urda se celebrará el próximo jueves, 12 de noviembre, a las 19.00 horas en la Catedral Primada de Toledo.

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Así lo ha avanzado este miércoles el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, quien ha extendido una invitación abierta a toda la Diócesis, sacerdotes y ciudadanos que deseen unirse para pedir por los fallecidos y rezar por sus familiares, «a quienes seguimos llevando en el corazón» tras la catástrofe.

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Confluencia institucional y eclesiástica

La ceremonia religiosa contará con una amplia representación del episcopado español, presidida por el propio arzobispo toledano y con la asistencia confirmada de numerosos obispos del país, así como del presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Javier Argüello.

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En el ámbito político e institucional, el acto congregará a diversas autoridades autonómicas y nacionales. Entre ellos, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado su asistencia al solemne funeral, en el que también estará presente el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, mientras se espera la confirmación oficial de la presencia de representantes del Gobierno central y de la Casa Real.

El trágico siniestro ferroviario, acaecido a finales de octubre tras la colisión de dos trenes de alta velocidad en el municipio toledano, dejó un balance de 69 víctimas mortales y más de un centenar deheridos, convirtiéndose en una de las mayores catástrofes de la historia reciente del transporte en España y conmocionando a todo el país.