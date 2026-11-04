SEVILLA. — En una importante operación contra el crimen organizado, agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas en la provincia de Sevilla acusadas de tenencia y tráfico de armas de guerra. Durante la intervención, los agentes han incautado un fusil de asalto AK-47 y un lanzacohetes anticarro M80, este último plenamente funcional y destinado presuntamente a organizaciones vinculadas al narcotráfico.

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La investigación se inició el pasado mes de junio tras detectarse la presencia de una red dedicada a la comercialización ilegal de armamento pesado. Las primeras pesquisas situaron el centro de operaciones en la localidad de Dos Hermanas, donde varios intermediarios conectaban a proveedores de armas con organizaciones criminales. Según fuentes policiales, un fusil de asalto de estas características podía alcanzar un valor de 6.000 euros en el mercado negro.

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Persecución e incautación del armamento

La fase resolutiva de la operación tuvo lugar durante un dispositivo de vigilancia, cuando los sospechosos intentaron huir en vehículo al detectar la presencia de los agentes. En el transcurso de la persecución, los ocupantes arrojaron a la vía pública una bolsa que contenía:

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Un fusil de asalto AK-47 (calibre 7,62 mm).

(calibre 7,62 mm). Un lanzacohetes anticarro M80 (calibre 64 mm).

Tras la interceptación y detención de los dos prófugos, la Policía Nacional arrestó a una tercera persona implicada en la intermediación de la venta. Posteriormente, se practicaron cuatro registros domiciliarios (tres en Dos Hermanas y uno en la capital hispalense) para recabar más pruebas de la actividad ilícita.

Alarma por el nivel de letalidad

La Policía Nacional ha destacado la «especial relevancia» de haber retirado de circulación el lanzacohetes M80, un artefacto de uso estrictamente militar cuya capacidad destructiva representaba una amenaza extrema para la seguridad pública en manos del narcotráfico. Los tres arrestados han sido puestos a disposición judicial.