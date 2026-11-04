El Real Betis visita este miércoles al Borussia Dortmund en un encuentro crucial que se disputa a partir de las 21.00 horas y que se podrá ver en directo a través de Movistar Liga de Campeones.

La planificación de Pellegrini y el reencuentro de Marc Bartra

El técnico verdiblanco mantiene a sus pesos pesados en la convocatoria y prevé un once con aspecto de titular, a pesar de las rotaciones. En el mediocentro, el uruguayo Facundo Bernal —quien se encuentra sancionado con cuatro partidos en Liga y Copa del Rey— podría entrar en el once junto a Marc Roca, mientras que Dani Ceballos y el colombiano Nelson Deossa, llamado a aportar mayor físico, también disponen de opciones de inicio.

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La manija de la mediapunta continuará en los pies de Isco Alarcón, con Giovani Lo Celso perfilado como alternativa. En las bandas, Ez Abde y Antony ocuparán los costados, quedando la referencia ofensiva para Troy Parrott debido a la lesión de Cucho Hernández. El enfrentamiento adquiere un matiz especial para Marc Bartra, quien regresa al club alemán en el que militó entre 2016 y 2018 y que atraviesa un gran momento goleador con dos tantos en Liga y otros dos en competición europea, formando en el eje de la zaga junto a Llorente, con Álvaro Valles en la portería y Ángel Ortiz y Valentín Gómez en los laterales.

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Un Borussia Dortmund reforzado y escudado en su fortaleza local

En frente, el Borussia Dortmund de Niko Kovac arriba a la cita avalado por la confianza obtenida tras empatar 2-2 frente al Bayern de Múnich el pasado sábado gracias a un tanto de Fabio Silva en el minuto 89. El conjunto alemán marcha segundo en la Bundesliga, empatado a puntos con el Bayern, y ocupa la decimotercera posición en la Champions League con dos victorias y una derrota. Los datos reflejan la solidez del rival verdiblanco, que únicamente ha cedido dos derrotas en sus catorce encuentros del presente curso —1-0 ante el Bodo/Glimt y 1-2 frente al Bayern en la Supercopa de Alemania—, acumulando además nueve triunfos, seis encuentros con la portería a cero y nueve partidos marcando al menos dos goles.

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El peligro ofensivo de los locales recae principalmente sobre Serhou Guirassy, autor de cuatro tantos en tres jornadas de Champions y cinco en el resto de competiciones, secundado por Fabio Silva con cinco dianas y Maximilian Beier con dos. El esquema del cuadro germano se completa con Gregor Kobel bajo palos, una línea defensiva liderada por Nico Schlotterbeck junto a Gadou y Antón, y una medular en la que sobresalen Ryerson, Nmecha, Veerman, Jobe Bellingham y Svensson. El choque pondrá a prueba las aspiraciones europeas de un Betis que pretende asaltar el feudo alemán para encarrilar la clasificación matemática.