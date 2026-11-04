Comienza el periodo dorado para los retailers con el Black Friday, aunque este año la campaña está marcada por una contención del gasto en los hogares españoles. Según el informe «Black Friday y Cyber Monday 2026» de Webloyalty, el presupuesto medio que destinarán los españoles a compras online es de 370€.

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La coincidencia de las elecciones generales del domingo 29 de noviembre con el fin de semana de descuentos afecta a la compra online, trasladando el pico de gasto al Cyber Monday, donde se prevé un ticket medio de 210€, frente a los 160€ del Black Friday.

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En cuanto a los productos más demandados, la electrónica lidera las preferencias con un 38% de los pedidos en Black Friday, seguida de la salud y belleza con un 26%, y moda con un 12%. En el Cyber Monday, la electrónica también destaca, alcanzando el 40% de los pedidos, seguida nuevamente de salud y belleza con un 18% y viajes con un 15%.

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Eduardo Esparza, VP General Manager de Webloyalty Iberia & Brasil, señala que la situación actual refuerza la importancia del canal online, donde los consumidores buscan comparar precios y ofertas sin las aglomeraciones típicas del Black Friday.

Webloyalty advierte sobre un posible retroceso en las ventas del 18% en ambas jornadas y recomienda a los retailers ser estratégicos en sus decisiones para maximizar la rentabilidad, utilizando soluciones de Retail Media para aprovechar al máximo cada visita.