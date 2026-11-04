El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha valorado la reciente dimisión de Óscar Puente al frente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Para el líder de la oposición, la salida del ministro tras la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) no responde a un ejercicio de dignidad política, sino a un estricto cálculo electoral condicionado por el impacto de las encuestas.

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Durante sus declaraciones, Feijóo ha señalado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmando que «a Sánchez le tocaba entregar a su soldado» ante la presión social y política insostenible. Los populares insisten en que la marcha del ministro llega tarde y responde únicamente a la estrategia de contención de daños en Moncloa.

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«Aplícatelo»: Feijóo insta a Sánchez a dimitir

Además de calificar la renuncia de «imprescindible, pero insuficiente», el líder del PP ha ido un paso más allá y ha animado al propio jefe del Ejecutivo a seguir los pasos de su ministro. Bajo el lema de que «la responsabilidad no se delega», Feijóo ha exigido a Sánchez que asuma responsabilidades políticas en primera persona y le ha lanzado un mensaje directo: «Aplícatelo».

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Desde el Partido Popular sostienen que el presidente del Gobierno «no puede esconderse detrás de Óscar Puente» y atribuyen la gestión de las infraestructuras a un problema sistémico de dejadez y falta de mantenimiento por parte de todo el Ejecutivo.

La dimisión de Puente se produjo de forma sorpresiva en sede parlamentaria tras una intensa comparecencia para dar explicaciones sobre el trágico accidente ferroviario que costó la vida a decenas de personas, un escenario que ha avivado con fuerza el enfrentamiento político entre el Gobierno y la oposición.