La Guardia Civil activó a los GEAS y al Servicio Marítimo para rescatar el cuerpo, que se encontraba atrapado entre las rocas. Es la segunda víctima localizada este mes en el litoral ceutí.

CEUTA – La tragedia de la frontera sur se ha cobrado una nueva vida en Ceuta. Agentes de la Guardia Civil localizaron a última hora de la tarde de este miércoles el cadáver de un varón en la zona de Fuente Caballo, en un área de difícil acceso pegada a las rocas. Con este hallazgo, la cifra de fallecidos asociados a la inmigración irregular en la ciudad autónoma asciende a 14 en lo que va de 2026.

El operativo de rescate

El aviso llegó a la central COS de la Benemérita pasadas las siete de la tarde. De inmediato, se activó el protocolo de actuación en el mar, movilizando a unidades especializadas para una zona que presentaba complicaciones por el oleaje y la orografía:

Los GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas): Se encargaron de recuperar el cuerpo del agua para su posterior traslado.

Se encargaron de recuperar el cuerpo del agua para su posterior traslado. Servicio Marítimo: Realizaron el transporte del cadáver hasta la base del puerto pesquero.

Realizaron el transporte del cadáver hasta la base del puerto pesquero. Patrullas de tierra: Aseguraron el perímetro en la costa mientras se realizaban las labores de extracción.

Identificación compleja

Según las primeras informaciones, el cadáver corresponde a un hombre que solo vestía un bañador. Por el momento, no se han aportado datos sobre su origen o identidad, ya que no portaba documentación visible en el momento del hallazgo.

Tras la llegada al puerto, la Policía Judicial, el forense y la funeraria se hicieron cargo del cuerpo. Ahora, la labor recae sobre el Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil, que procederá a tomar huellas y registrar cualquier rasgo físico distintivo. Las autoridades han subrayado que la existencia de denuncias previas por desaparición es fundamental para agilizar la identificación y poder contactar con las familias para el entierro o la repatriación.

Este nuevo drama pone de manifiesto la peligrosidad de las rutas migratorias que rodean Ceuta, sumando una segunda víctima en apenas tres semanas del mes de abril.