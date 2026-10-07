El capitán portugués desvela los detalles de su salida de la concentración, denuncia acuerdos incumplidos por parte del seleccionador Jorge Jesús y pide disculpas a la afición y a sus compañeros

Cristiano Ronaldo, que la semana pasada abandonó la concentración de la selección de Portugal en medio de una tormenta mediática, ha ofrecido una explicación detallada sobre las razones de su marcha. Tras ser suplente en el segundo duelo de la Nations League, el delantero mantuvo un fuerte desencuentro con el seleccionador nacional, Jorge Jesús, sobre el que ha profundizado en un extenso comunicado oficial difundido a la prensa. En el escrito, el jugador afirma que el técnico rompió su palabra respecto al plan de minutos pactado para los encuentros internacionales.

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Según relata el propio futbolista, el conflicto principal se desencadenó durante el partido disputado en Noruega. A pesar de que en un principio no estaba previsto que tuviera participación por cuestiones de recuperación física, un asistente del entrenador le comunicó el mismo día del encuentro que jugaría 30 minutos. Cristiano Ronaldo aceptó la propuesta, realizó ejercicios de calentamiento desde el descanso, pero finalmente no llegó a saltar al terreno de juego. Esta situación derivó en una reunión privada entre el delantero, Jorge Jesús y Simão Coutinho, director deportivo del Al Nassr, en la que acordaron la forma de gestionar públicamente lo sucedido.

El origen del conflicto y los acuerdos mantenidos con Jorge Jesús

En el documento, Cristiano Ronaldo detalla la evolución de su relación con el actual seleccionador desde la finalización del Mundial de 2026. El atacante revela que, tras el torneo disputado en Estados Unidos, el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) le pidió expresamente que no abandonara la selección y le consultó sobre la contratación del técnico. Posteriormente, el entrenador se reunió con él en la Ciudad del Fútbol durante la pretemporada de su club para presentarle un plan de trabajo. En dicho plan se estipulaba que jugaría el primer y el último partido de la serie, reservándose para los encuentros como local.

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El jugador rechazó la propuesta inicial de no viajar a los partidos de Noruega y Dinamarca para no dar un mal ejemplo como capitán, postura que el seleccionador aceptó. Tras participar en el primer encuentro en Alvalade, donde cedió el brazalete a Bruno Fernandes, la situación cambió durante la estancia en Noruega. La falta de minutos en ese partido provocó una conversación posterior entre las partes, en la que se acordó un borrador de declaraciones para la rueda de prensa del técnico. Sin embargo, el capitán señala que las explicaciones públicas del seleccionador no reflejaron lo hablado en privado, lo que consideró una segunda falta a la palabra dada.

Disculpas públicas, disponibilidad futura y el proceso de sanción

Ante lo que definió como una pérdida de confianza hacia la figura del seleccionador, Cristiano Ronaldo tomó la decisión de abandonar la concentración sin disputar el siguiente compromiso en Dinamarca. En su escrito, el delantero ha querido pedir disculpas públicas a los aficionados portugueses por no saludarlos tras el partido en Noruega, así como a sus compañeros de vestuario por haber dejado la disciplina del grupo de forma prematura. El futbolista ha asumido de manera directa la responsabilidad de sus actos y ha reconocido que su condición de capitán constituye un factor agravante.

Asimismo, el capitán ha dejado en manos de la Federación Portuguesa de Fútbol la resolución de las medidas disciplinarias correspondientes, asegurando que aceptará las consecuencias y la sanción que se le imponga. Respecto a su futuro deportivo con la camiseta nacional, el atacante ha descartado centrarse únicamente en partidos de homenaje y ha manifestado que, una vez cumplido el castigo que corresponda, seguirá estando disponible para competir con la selección si mantiene un buen estado físico y rendimiento con su club.