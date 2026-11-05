El delantero luso comunica mediante un vídeo en sus redes sociales el fin de su etapa internacional tras 23 años defendiendo la camiseta nacional y después de haber cumplido la sanción impuesta por la Federación de Portugal.

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Adiós tras 23 años representando al equipo luso y un conflicto con el seleccionador

Cristiano Ronaldo ha anunciado de manera oficial su retirada de la selección de Portugal. La leyenda del fútbol portugués ha comunicado que no volverá a vestir la camiseta de su país a través de un vídeo publicado en sus perfiles de redes sociales, poniendo punto final a una trayectoria que se ha prolongado durante más de dos décadas en el combinado nacional.

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La resolución del futbolista se produce tras el caos acontecido durante el último parón internacional. En dicha concentración, el atacante llegó a abandonarla al no estar de acuerdo con las decisiones adoptadas por el seleccionador portugués, Jorge Jesus. Tras aquel episodio, la estrella lusa ha optado por marcharse definitivamente del equipo nacional tras 23 años representando a Portugal.

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Cumplimiento de la sanción federativa y mensaje de despedida a los portugueses

El abandono de la concentración conllevó una medida disciplinaria por parte del estamento rector del fútbol en su país. La Federación de Portugal castigó a Cristiano Ronaldo por marcharse del equipo con una multa económica de 255 euros y una suspensión de 30 días. Aunque dicho periodo de sanción ya se había cumplido íntegramente, el jugador ha tomado la determinación de cerrar de forma concluyente su etapa internacional.

En la pieza audiovisual difundida, el propio futbolista se ha dirigido directamente a la afición para explicar los motivos sentimentales y profesionales de su marcha: «A los portugueses: ha llegado el día de devolver la camiseta número siete de la Selección de todos nosotros. Nunca la sentí como exclusivamente mía. Pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, de defenderla y de llevarla conmigo a estadios de todo el mundo. Hoy ha llegado el momento de entregarla al futuro. No es una decisión fácil, porque hay decisiones que no se toman solo con la cabeza, sino también con el corazón», manifiesta el jugador.

Asimismo, Cristiano Ronaldo hace un balance de su entrega con la elástica nacional a lo largo de su carrera deportiva: «Siempre quise más, siempre creí que podíamos llegar más lejos. Y di todo lo que tenía por esta camiseta. Hubo tardes y noches perfectas, hubo victorias que nunca olvidaré, hubo derrotas que todavía hoy me cuesta recordar. También fallé, también sufrí; hubo momentos en los que no fui capaz de dar a los portugueses aquello que tanto deseaban. Pero nunca me rendí. Y, sobre todo, nunca dejé de sentir orgullo por representar a Portugal», concluye en su comunicado oficial.