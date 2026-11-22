El santoral católico celebra hoy, 22 de noviembre, a Santa Cecilia de Roma, virgen y mártir de los primeros siglos del cristianismo. Su culto se remonta a la Antigüedad y está vinculada al patronazgo de la música.

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Este domingo, la Iglesia recuerda también a santos y beatos de distintas épocas y lugares, entre ellos obispos, religiosos y mártires. La celebración de Santa Cecilia tiene una relación con los músicos y los cantantes, de quienes es patrona.

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Santa Cecilia de Roma

Santa Cecilia fue una virgen y mártir romana de los primeros siglos del cristianismo. Su veneración se remonta a la Antigüedad y ha llegado hasta nuestros días a través del culto cristiano.

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Su memoria está asociada a Roma y al testimonio de quienes murieron por su fe en los primeros tiempos de la Iglesia. El santoral la recuerda cada 22 de noviembre.

La tradición la reconoce como patrona de la música, los músicos y los cantantes. Este patronazgo ha hecho que su nombre esté ligado a la celebración de la música y a quienes se dedican a ella.

Otros santos que se celebran el 22 de noviembre

San Ananías de Arbela : obispo y mártir de Arbela, en la antigua Persia, venerado por su testimonio de la fe cristiana.

: obispo y mártir de Arbela, en la antigua Persia, venerado por su testimonio de la fe cristiana. San Apfías : cristiano del siglo I mencionado por san Pablo en la Epístola a Filemón y venerado como mártir.

: cristiano del siglo I mencionado por san Pablo en la Epístola a Filemón y venerado como mártir. Santa Apia de Colosas : cristiana del siglo I vinculada a la comunidad de Colosas y mencionada en la Epístola a Filemón.

: cristiana del siglo I vinculada a la comunidad de Colosas y mencionada en la Epístola a Filemón. San Benigno de Milán : obispo de Milán en el siglo V, recordado entre los antiguos pastores de la Iglesia milanesa.

: obispo de Milán en el siglo V, recordado entre los antiguos pastores de la Iglesia milanesa. San Filemón de Colosas : destinatario de la epístola de san Pablo que lleva su nombre, venerado como santo y mártir.

: destinatario de la epístola de san Pablo que lleva su nombre, venerado como santo y mártir. San Mauro Mártir: mártir de los primeros siglos del cristianismo, venerado por su fidelidad a la fe.

San Miguel de Tver : príncipe ruso muerto en 1318 y venerado como santo mártir por la Iglesia ortodoxa.

: príncipe ruso muerto en 1318 y venerado como santo mártir por la Iglesia ortodoxa. San Pedro Esqueda Ramírez : sacerdote mexicano martirizado en 1927 y canonizado por Juan Pablo II en 2000.

: sacerdote mexicano martirizado en 1927 y canonizado por Juan Pablo II en 2000. San Pragmacio: obispo de Autun, en la Galia, venerado entre los antiguos pastores de la Iglesia francesa.

San Rogerio: monje recordado por su vida religiosa y su dedicación a la tradición monástica cristiana.

Beato Baldji Oghlou Ohannes: laico armenio y mártir, muerto durante las persecuciones contra los cristianos armenios.

Beato Bertrán Francisco: religioso venerado como beato por la Iglesia católica y recordado por su vida de fe.

Beato Cristóbal Robinson: sacerdote y mártir inglés ejecutado durante las persecuciones religiosas en Inglaterra.

Beato David Oghlou David: laico armenio y mártir, venerado entre los cristianos que murieron por su fe.

Beato Dimbalac Oghlou Wartavar: laico armenio y mártir, muerto durante las persecuciones contra los cristianos armenios.

Beato Elías Julián: religioso venerado como beato y recordado por su fidelidad a la vida cristiana.

Beato Francisco Ingleby : sacerdote y mártir inglés ejecutado en York en 1586 durante las persecuciones contra los católicos.

: sacerdote y mártir inglés ejecutado en York en 1586 durante las persecuciones contra los católicos. Beato Juan Bretton: laico inglés y mártir, ejecutado durante el reinado de Isabel I por su fidelidad a la fe católica.

Beato Khodianin Oghlou Kadir: laico armenio y mártir, muerto por su fe durante las persecuciones contra los cristianos armenios.

Beato Kouradji Oghlou Tzeroum: laico armenio y mártir, venerado por su fidelidad a la fe cristiana.

Beato Salvador Lillo : sacerdote franciscano italiano asesinado en 1895 junto con varios cristianos armenios tras negarse a renunciar a su fe.

: sacerdote franciscano italiano asesinado en 1895 junto con varios cristianos armenios tras negarse a renunciar a su fe. Beata Tigrida : religiosa benedictina española vinculada al monasterio de San Salvador de Oña y venerada por su vida monástica.

: religiosa benedictina española vinculada al monasterio de San Salvador de Oña y venerada por su vida monástica. Beato Tomás Regio : arzobispo de Génova, recordado por su labor pastoral y caritativa y beatificado por Juan Pablo II en 2000.

: arzobispo de Génova, recordado por su labor pastoral y caritativa y beatificado por Juan Pablo II en 2000. Beato Toros Oghlou David: laico armenio y mártir, muerto por su fe durante las persecuciones contra los cristianos armenios.

Santa Cecilia, patrona de la música

El patronazgo de Santa Cecilia comprende la música y a quienes la interpretan, tanto músicos como cantantes. Su festividad del 22 de noviembre reúne así la memoria de la mártir romana con una tradición vinculada a la música.

Fuente: santoral católico de la página del día en Wikipedia.

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