La última actualización de los Precios de Venta al Público (PVP) recogida en el Boletín Oficial del Estado afecta a marcas como Allure, Manitou, Pueblo Pink y diversas labores de cigarros

Los fumadores de la Península y Baleares se enfrentan desde hoy, lunes 13 de abril de 2026, a una nueva actualización en las tarifas del tabaco. Tras la publicación de la Resolución de 10 de abril de 2026 en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los estancos ya aplican los nuevos Precios de Venta al Público (PVP) para diversas labores, incluyendo cigarrillos, cigarros, picadura de liar y de pipa.

Esta medida ajusta los precios de marcas de gran consumo como Allure, Bullbrand, Manitou o la picadura de liar Pueblo Pink, además de un extenso catálogo de cigarros premium y labores específicas para pipa.

Nuevos precios de cigarrillos

La resolución afecta a cajetillas de diversos formatos, destacando el incremento en marcas como Manitou o las presentaciones de 40 unidades de Allure.

• Allure Glacier, Lilac, Tabac o White (40 unidades): 9,60 €

• Bullbrand Negro 100, Clásico o Duro (20 unidades): 4,80 €

• Bullbrand Rubio (20 unidades): 4,80 €

• Burton Original (20 unidades): 4,80 €

• Excite Blue, Red 100 o Red Duro (20 unidades): 4,70 €

• Manitou Virginia Gold, Pink o Sky (20 unidades): 5,00 €

• Manitou Virginia Green o Fine Green (20 unidades): 5,20 €

• JPS Deep Red (24 unidades): 5,80 €

Cambios en cigarros y cigarritos

El sector de los cigarros es el que presenta un mayor número de referencias actualizadas, con especial incidencia en fabricantes como Alec Bradley, Don Tomás y Macanudo:

• Alec Bradley: Los precios oscilan entre los 5,80 € del Black Market Punk hasta los 10,70 € del Prensado Churchill. Destacan el Gatekeeper Toro a 10,00 € y el Robusto a 9,20 €.

• Don Tomás: Las opciones de «Bundle» se sitúan entre los 2,15 € y 2,30 €, mientras que el Clásico Colosal alcanza los 5,85 € y el Nicaragua Toro los 5,30 €.

• Macanudo: La gama Inspirado varía según su formato; por ejemplo, el Inspirado White Robusto queda fijado en 5,90 €, el Inspirado Red Gigante en 7,00 € y el Black Toro en 7,10 €.

• VegaFina: La edición especial Nicaragua Colección Lagos Cocibolca se comercializa a 8,00 € la unidad.

• Flor de Cano: El Mágicos E.R. 2018 alcanza los 20,00 €.

• Flor de Selva: La edición especial 30 Años The Salomon se sitúa en los 45,00 €.

En el segmento de envases, destacan las actualizaciones de Agio (Mini Mehari’s Ecuador y Java a 6,30 € el envase de 20) y la gama Toscanello, cuyo precio estándar se fija en 4,90 € por envase de 5 unidades (Rosso Oro a 5,10 €).

Picaduras de liar y de pipa

La modalidad de tabaco de liar también sufre variaciones, siendo Pueblo Pink (30 g) una de las referencias destacadas con un nuevo precio de 7,10 €.

En cuanto a la picadura de pipa, las actualizaciones incluyen formatos de gran tamaño y marcas especializadas:

• Baroudeur Gold: El formato de 500 g queda en 34,90 € y el de 999 g en 69,00 €.

• Kaja: Toda su gama de sabores (Alure, Monday Morning, Spooky, Melow, etc.) en formato de 100 g se vende ahora a 15,95 €.

• Blackburn: Variedades como Bromnie o Red Energy (100 g) se sitúan en 15,95 €.

• Cornell & Dihel: La labor Nutty Irishman (57 g) alcanza los 36,50 €.