El fuerte viento y el oleaje en el Estrecho fuerzan la suspensión de todas las salidas hacia Algeciras hasta la tarde | Barcos y helicópteros retomarán la actividad de forma progresiva

El paso de la borrasca Leonardo ha vuelto a alterar de forma significativa las comunicaciones entre Ceuta y la Península. El temporal, marcado por rachas intensas de viento y un fuerte oleaje en el Estrecho de Gibraltar, ha provocado la cancelación de todas las conexiones marítimas previstas para la mañana de este jueves, dejando a la ciudad nuevamente incomunicada por mar durante las primeras horas del día.

Las navieras que operan en la línea Ceuta–Algeciras, Baleària, Trasmediterránea y DFDS, han confirmado la suspensión de sus rotaciones matinales ante la imposibilidad de garantizar la seguridad de las travesías.

Baleària suspende todas sus salidas matinales

En el caso de Baleària, la compañía ha anunciado que no reanudará su servicio hasta, al menos, las 14.30 horas, momento en el que está prevista la salida del buque Jaume III desde Ceuta, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. De este modo, todas las conexiones de la mañana, tanto en sentido Ceuta–Algeciras como Algeciras–Ceuta, han quedado anuladas.

Este tipo de decisiones son habituales cuando la Agencia Estatal de Meteorología mantiene avisos por fenómenos costeros, aunque en este caso el nivel se sitúe en amarillo.

Trasmediterránea y DFDS retrasan sus operaciones

Trasmediterránea también ha cancelado las primeras travesías del día. El buque Villa de Agaete no zarpará desde el Puerto de Ceuta hasta la rotación prevista a las 19.30 horas con destino a Algeciras.

Por su parte, la naviera DFDS ha informado de que el Ceuta Jet no comenzará a operar hasta las 18.30 horas. De momento, las conexiones previstas para la tarde y la noche no se han visto afectadas, aunque la situación seguirá supeditada a la evolución del temporal.

El helipuerto retomará los vuelos por la tarde

Las condiciones adversas también han obligado a suspender las operaciones aéreas durante la mañana. La compañía Hélity prevé reanudar los vuelos desde el helipuerto de Ceuta a partir de media tarde, una vez mejore la situación atmosférica. Todas las rotaciones matinales han sido canceladas.

Un problema recurrente en el Estrecho

No se trata de un episodio aislado. Los temporales suelen afectar con frecuencia a las comunicaciones en el Estrecho de Gibraltar, obligando a ajustes operativos y cancelaciones cuando el estado de la mar impide una navegación segura.

La recuperación total del tráfico dependerá de la evolución de la borrasca Leonardo, que aún mantiene parte de su intensidad en el sur peninsular. Además, los modelos meteorológicos ya advierten de la llegada de una nueva borrasca atlántica, denominada Marta, que podría volver a empeorar las condiciones a partir del fin de semana.