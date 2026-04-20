El conjunto caballa alcanza la frontera de los 50 puntos tras empatar en La Romareda con un estelar Marcos Fernández, que ya suma 12 tantos y asegura que el equipo mantendrá la ambición hasta el final.

El AD Ceuta ha cumplido el primer gran mandamiento de la temporada: la permanencia ya es una realidad matemática. Con el empate cosechado este pasado domingo ante el Real Zaragoza (2-2), el equipo dirigido por José Juan Romero alcanza los 50 puntos, una cifra simbólica que otorga la tranquilidad definitiva a falta de seis jornadas para el cierre del campeonato.

Pese a que la salvación se daba por hecha desde hace semanas, el punto obtenido en tierras mañas refuerza la identidad de un bloque que no entiende de relajación. Ante un Zaragoza que «se jugaba la vida», el Ceuta mostró personalidad y competitividad, alejándose de esa imagen de «invitado de piedra» que suelen proyectar los equipos con los deberes hechos.

El factor Marcos Fernández

El gran protagonista del encuentro volvió a ser Marcos Fernández. El delantero, que vive un idilio con el gol, firmó su decimosegunda diana del curso con un recurso de quilates tras un saque de esquina. Más allá de su eficacia anotadora, el punta destacó por su incansable sacrificio defensivo, confirmando por qué es uno de los jugadores más determinantes de la categoría.

Al término del encuentro, el «9» fue tajante sobre el futuro inmediato del equipo:

“Aunque el objetivo principal esté conseguido, no nos vamos a dejar llevar. Queremos seguir compitiendo cada partido como si fuera el último”.

Estas palabras cobran especial relevancia sabiendo que el jugador, propiedad del RCD Espanyol, regresará a la disciplina perica en verano, dejando un vacío difícil de llenar en el Alfonso Murube pero un legado de compromiso absoluto.

De la crisis de agosto a la calma de abril

El escenario actual dista mucho del ambiente «denso e irrespirable» que rodeaba al club el pasado mes de agosto. Tras un inicio de temporada marcado por las dudas, el equipo ha sabido reconstruirse hasta convertirse en un rival incómodo para cualquier transatlántico de la liga.

Datos Clave Detalle Puntos actuales 50 (Permanencia garantizada) Goles de Marcos Fernández 12 tantos Próxima meta Mantener la competitividad en las 6 jornadas restantes Sensaciones Segundo peor visitante, pero con alta capacidad de reacción

Con la presión liberada y el «Superferry» navegando en aguas tranquilas, el Ceuta encara el tramo final del curso con el objetivo de brindar alegrías a su afición en el Murube y demostrar que, incluso en «tierra de nadie», este equipo tiene mucho que decir.