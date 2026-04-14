El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha alzado la voz contra lo que consideran una gestión deficiente del espacio urbano por parte del Gobierno local. Según informa El Faro de Ceuta, la formación política critica duramente la «eliminación e incluso privatización indiscriminada» de plazas de aparcamiento, una situación que afecta tanto a turismos como a motocicletas en diversos puntos de la ciudad.

Incumplimientos y falta de alternativas

Desde el partido localista subrayan que el Ejecutivo está ignorando sistemáticamente propuestas previas aprobadas para paliar este déficit. Entre las quejas principales destacan:

Zonas para motos: El incumplimiento de la ampliación de espacios específicos en las barriadas.

El incumplimiento de la ampliación de espacios específicos en las barriadas. Plan de Aprovechamiento Eficiente: La falta de ejecución de este plan destinado a crear nuevas plazas donde más se necesitan.

La falta de ejecución de este plan destinado a crear nuevas plazas donde más se necesitan. San José-Hadú: La ausencia de un parking provisional prometido durante las obras de rehabilitación de la zona.

Un problema de accesibilidad económica

Para el MDyC, la reducción de plazas gratuitas o de superficie empuja a los ciudadanos hacia opciones que no todos pueden costear. La formación señala que los precios de la zona azul y de los parkings públicos resultan prohibitivos para gran parte de la clase trabajadora, agravando la precariedad en el día a día de los ceutíes.

«Aunque la ampliación del acerado y las zonas verdes son necesarias, no pueden justificar la generación de un nuevo problema como la pérdida de aparcamientos», afirma la formación.

Perspectivas de futuro

La problemática de las dos ruedas, que el partido califica como «enquistada» desde hace años, parece lejos de solucionarse. Ante esta falta de respuesta, el MDyC no descarta elevar el tono y realizar una interpelación oficial para exigir responsabilidades y soluciones reales que equilibren la peatonalización con las necesidades de movilidad de los vecinos.