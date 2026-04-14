Telecinco estrena este martes, 14 de abril, la décima edición del «reality» con una remesa de participantes dispuestos a poner a prueba su fidelidad ante la llegada inminente de los tentadores VIP

El paraíso de la República Dominicana vuelve a abrir sus puertas para acoger a los protagonistas de «La Isla de las Tentaciones 10». Con Sandra Barneda al frente, cinco parejas se enfrentan al reto definitivo para sus relaciones, conviviendo en Villa Montaña y la nueva Villa Deseo junto a un grupo de solteros seleccionados para despertar la tentación. A continuación, desgranamos quiénes son los valientes que inician esta experiencia y los perfiles de los tentadores que buscan romper los cimientos de su amor.

Las cinco parejas protagonistas

Luis (27 años) y Julia (29 años) – 1 año de relación

Su historia comenzó paseando a sus perros cuando ambos tenían pareja. Años después, el destino los reencontró solteros. Para Luis es su primer amor real, pero Julia llega con inseguridades debido al mundo del modelaje en el que él se mueve, sintiéndose a menudo excluida de su entorno.

Álex (23 años) y Ainhoa (23 años) – 1 año y medio de relación

Se conocieron a través de una amiga común y al mes ya vivían juntos. Sin embargo, la falta de confianza de Ainhoa, motivada por el pasado de Álex, ha limitado la vida social del joven. Él reconoce sentirse agobiado y acude a la isla para replantearse si tienen un futuro común.

Jose (35 años) y Nerea (27 años) – 1 año de relación

Una relación marcada por las idas y venidas. Tras una ruptura abrupta por parte de él al mudarse a Ibiza, retomaron el noviazgo, pero Nerea descubrió una infidelidad de Jose. Las discusiones constantes llevaron a Nerea a dar un paso con otro chico, llegando a la isla en un momento crítico.

Atamán (27 años) y Leila (28 años) – 11 años de relación

Son la pareja más longeva de la edición, juntos desde la adolescencia. Tras un bache de seis meses en el que ambos estuvieron con otras personas después de un viaje de Atamán a Ibiza, decidieron darse una nueva oportunidad. Buscan confirmar si su conexión es indestructible.

Christian (29 años) y Mar (24 años) – 4 años de relación

Su inicio fue turbulento cuando Christian se besó con Mar y dos de sus amigas la misma noche. Aunque se reconciliaron, el pasado de Christian y la monotonía actual han hecho que Mar dude de si merece la pena seguir invirtiendo tiempo en su futuro juntos.

Los 8 tentadores dispuestos a todo

• Fran (20 años, Valencia): Futbolista, se define como orgulloso y «chulesco». Confía ciegamente en su físico deportista para conquistar a cualquier mujer.

• Cristian (29 años, Málaga): Camionero y experto en nutrición. Se presenta como un hombre leal y fogoso, con experiencia previa en conquistar a mujeres con pareja.

• Joan (22 años, Tarragona): Estudiante de seguridad privada. Se considera explosivo y directo, priorizando la conexión mental y la inteligencia sobre el físico.

• Luis (33 años, Gran Canaria): Empresario de suplementación deportiva. Se define como el «soltero de oro» y presume de una efectividad del 99% en sus conquistas.

• Amar (28 años, Cáceres): Paracaidista y amante del riesgo. Tras una vida de «golfo», llega a la isla considerándose el mayor «trofeo» para las chicas.

• Charly (25 años, Benidorm): Dependiente de tienda deportiva. Asegura tener una faceta tierna y otra muy apasionada, experto en las artes del Kama-sutra.

• Sergio (25 años, Málaga): Contable. Combina inteligencia, sentido del humor y una mirada que considera su mejor arma de seducción.

• Carlos (23 años, Madrid): Opositor a bombero y ex Míster Madrid. Se define como un joven dulce, seguro y amante de las mujeres y el fútbol.

Las 8 tentadoras que buscan el amor

• Fátima (27 años, Almería): Higienista dental apodada «Barbie». Presume de belleza natural y asegura que «chico en el que se fija, chico que tiene».

• Shalim (23 años, Gibraltar): Estudiante de Marketing. Con experiencia en romances con figuras públicas, se define como «el primer bombón de la caja».

• Ainhoa (23 años, Córdoba/Nueva York): Au pair residente en EE.UU. Es intensa, celosa y busca chicos con aspecto de «malote», morenos y tatuados.

• Jokebed (23 años, Girona): Dependienta extrovertida y juguetona. Utiliza su mirada y sonrisa para lograr cualquier reto personal que se proponga.

• Lucía (22 años, Málaga): Explosiva y sincera, afirma que a su lado la hoguera de la isla se queda en la llama de un simple mechero.

• Laura (28 años) y María (21 años, Granada): Hermanas granjeras que llegan juntas para vivir la experiencia. Espontáneas, aseguran compartirlo todo.

• Andrea (20 años, Lleida): Opositora a Mosso d’Esquadra. Se define como versátil y un poco loca, advirtiendo que su presencia hará girar todas las cabezas.