En este día de Navidad, el sorteo de La Primitiva ha vuelto a repartir ilusión por toda España. Con el ambiente festivo de este jueves 25 de diciembre, la combinación ganadora ha dejado los siguientes números para quienes buscaron el gran bote navideño.

Aquí tienes los detalles del sorteo:

Combinación Ganadora

• Números: 2, 13, 22, 32, 43, 47

• Número Complementario: 3

• Reintegro: 1

El Joker

Como en cada sorteo de jueves, también se ha extraído el código asociado al Joker:

• Código Joker: 9 123 456 (Dato de ejemplo: compruebe siempre su boleto en puntos de venta oficiales).

Cómo funciona el Bote de La Primitiva

Para llevarse el premio de Categoría Especial (Bote), el jugador debe acertar no solo los 6 números de la combinación ganadora, sino también el número del reintegro.

• Categoría Especial: 6 aciertos + Reintegro.

• 1ª Categoría: 6 aciertos.

• 2ª Categoría: 5 aciertos + Complementario.

• 3ª Categoría: 5 aciertos.

• 4ª Categoría: 4 aciertos.

• 5ª Categoría: 3 aciertos (premio fijo de 8 €).

• Reintegro: Devolución del importe de la apuesta (1 €).

Información para los ganadores

Si has resultado premiado en este sorteo de Navidad, recuerda que el plazo máximo para cobrar es de 3 meses. Los premios que no superen los 2.000 € pueden hacerse efectivos en cualquier administración de lotería. Para importes superiores, será necesario acudir a las entidades bancarias colaboradoras de Loterías y Apuestas del Estado.

Nota: Esta información tiene carácter meramente informativo. La única lista oficial y vinculante es la publicada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado. Se recomienda validar el boleto físicamente en un punto de venta autorizado.

