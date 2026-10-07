El presidente del club caballa, Luhay Hamido, ensalza la figura del máximo mandatario del conjunto castellonense tras el recibimiento institucional y el despliegue de mensajes de apoyo hacia la ciudad autónoma.

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CEUTA — La Agrupación Deportiva Ceuta ha agradecido de manera oficial las múltiples muestras de apoyo y solidaridad brindadas por el CD Castellón y su afición durante el encuentro disputado el pasado domingo en el estadio de Castalia. El gesto del club orellut, encabezado por su propietario y presidente, Haralabos ‘Bob’ Voulgaris, se suma a los reconocimientos recibidos recientemente por la entidad ceutí por parte de otros estadios de la geografía nacional, como el brindado por la Real Sociedad.

Durante los prolegómenos del partido, las gradas del feudo albinegro mostraron pancartas con el lema «Castellón con el pueblo ceutí» —iniciativa impulsada por la Asociación de Peñas del Castellón (ASPECAS)—, acompañadas por la exhibición de banderas de la ciudad autónoma. Asimismo, los futbolistas locales saltaron al terreno de juego portando camisetas con la frase «Todos somos caballas», mientras la megafonía y las pantallas del recinto emitían mensajes de respaldo en una jornada caracterizada por la convivencia pacífica entre ambas hinchadas.

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Reconocimiento de Voulgaris y respuesta de Luhay Hamido

El propietario del CD Castellón, Bob Voulgaris, dedicó unas palabras de consideración hacia el rival y la situación que atraviesa la ciudad autónoma, señalando que la AD Ceuta representa a una comunidad «que este año ha tenido que cargar con mucho más que la presión propia de una temporada de fútbol». Voulgaris instó a los aficionados a valorar la cohesión social y concluyó transmitiendo su «respeto para el Ceuta, para la ciudad y para su gente».

Estas declaraciones fueron valoradas públicamente por el presidente de la AD Ceuta, Luhay Hamido, quien elogió la sensibilidad del mandatario visitante. «Enormes sus palabras. Se nota que es un hombre inteligente y de mundo. Le deseo lo mejor al Castellón, que ascienda este año. Tiene una grandísima afición y un grandísimo presidente», manifestó el máximo dirigente de la entidad caballa en declaraciones a los medios.

Progresión deportiva sobre el césped

En el plano estrictamente deportivo, el equipo dirigido por José Juan Romero arañó un punto (1-1) en su visita al feudo castellonense. Tras encajar un gol temprano de Suero en el minuto dos de partido, el conjunto ceutí reaccionó y logró restablecer las tablas por mediación del delantero Jordi Escobar.

Con este resultado, la AD Ceuta encadena tres jornadas consecutivas sin conocer la derrota y suma cinco puntos en el casillero, consolidando una dinámica de recuperación competitiva en el campeonato liguero.