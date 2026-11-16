El exentrenador de la Agrupación Deportiva Ceuta, José Juan Romero, ha concedido una amplia entrevista a El Faro de Ceuta en la que repasa los detalles de su reciente destitución, el profundo vínculo emocional que le une a la ciudad autónoma y su futuro profesional tras poner fin a su etapa en el banquillo caballa.

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Una destitución por mensaje y sin margen esperado

Romero reconoció que la forma en que se produjo su salida le sorprendió en el fondo y en la forma, desvelando cómo recibió la noticia por parte de la directiva:

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«El club me lo comunicó por un WhatsApp. El presidente me lo comunicó en un WhatsApp a la hora y media después de terminar el partido de Córdoba». Lee tambien: José Juan Romero, tras el tropiezo del Ceuta: «A morirme, a desangrarme por lograr la permanencia»

Pese a admitir que los resultados deportivos no estaban acompañando y que la situación en la clasificación era delicada, el técnico de Gerena reconoció que, de haber dependido de él, no habría tomado la decisión de cese, apelando a las históricas remontadas vividas en etapas anteriores con el club. Asimismo, asumió su cuota de responsabilidad y señaló que la plantilla contaba con ciertos déficits en el diseño o piezas clave que no llegaron para desarrollar con plenitud su idea de juego, marcada también por las complejidades del mercado estival y la situación fronteriza.

Agradecimiento eterno a la afición: “Llegó un sevillano, pero se va un caballa”

Más allá del ámbito deportivo, el exentrenador quiso poner el foco en el abrumador apoyo recibido por parte de la afición y de los ciudadanos de Ceuta durante los momentos difíciles posteriores a su marcha:

Amor absoluto: Destacó que su relación con la ciudad va mucho más allá del deporte, forjada a base de éxitos, pero también de episodios duros vividos a lo largo de estos años.

Destacó que su relación con la ciudad va mucho más allá del deporte, forjada a base de éxitos, pero también de episodios duros vividos a lo largo de estos años. Despedida pendiente: Aunque reconoció que por parte del club ha habido escasas noticias respecto a un acto oficial de despedida, aseguró que él mismo se lo debe a la afición y organizará un adiós a la altura del cariño recibido.

Aunque reconoció que por parte del club ha habido escasas noticias respecto a un acto oficial de despedida, aseguró que él mismo se lo debe a la afición y organizará un adiós a la altura del cariño recibido. Sentimiento caballa: «Llegó un sevillano, pero se va un caballa», resumió con emoción, agradeciendo a todos por hacerle inmensamente feliz en el estadio Alfonso Murube.

Confianza en el nuevo rumbo del equipo

Preguntado por el futuro inmediato del conjunto caballa y la llegada del nuevo cuerpo técnico, Romero se mostró convencido de que la plantilla dará el máximo para revertir la situación:

«Ha llegado un gran entrenador y estoy convencido, porque conozco a la plantilla, de que van a dar el 200% y si hace falta el 300% (…) Ojalá logren cambiar la dinámica, todavía hay tiempo».

En el plano personal, el técnico indicó que actualmente no puede entrenar en España hasta el mes de junio, aunque ya baraja sondeos y consultas procedentes de ligas competitivas en el extranjero, a la espera de asimilar este periodo de transición.