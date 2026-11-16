El fútbol a menudo se mide en goles, paradas y puntos en la clasificación, pero de forma excepcional se enfrenta a su cara más cruda, imprevisible y desoladora. Semanas después del trágico fallecimiento del delantero Jesús de Miguel —consecuencia de un fatal y fortuito choque durante un encuentro de Segunda División entre el CD Tenerife y el FC Andorra—, el guardameta tricolor Jesús Owono atraviesa el momento más difícil y oscuro de su vida personal y profesional.

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Hundido por el peso del remordimiento y lo que allegados describen como una auténtica «muerte en vida», el guardameta guineano ha tenido que apartarse por completo del foco mediático. La presión social, amplificada por una ola de comentarios de odio y descalificaciones en las plataformas digitales, le obligó a cerrar sus perfiles públicos, sumiéndolo en un aislamiento emocional del que solo empieza a salir gracias a un círculo muy reducido de seres queridos.

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Los tres pilares contra el abismo

En medio de la tempestad, el día a día de Owono se sostiene sobre tres apoyos fundamentales que evitan que caiga en el desánimo absoluto:

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Su madre: Pilar indiscutible de su estabilidad emocional, volcada en arroparle y recordarle los valores que siempre han guiado su carrera.

Pilar indiscutible de su estabilidad emocional, volcada en arroparle y recordarle los valores que siempre han guiado su carrera. Su pareja (cariñosamente llamada la ‘Mami’): Su sombra y principal sostén en el hogar, acompañándole mano a mano en las horas más grises y de insomnio.

Su sombra y principal sostén en el hogar, acompañándole mano a mano en las horas más grises y de insomnio. La Biblia: Su refugio espiritual. La lectura y la fe se han convertido en su tabla de salvación para buscar consuelo y respuestas ante una tragedia imposible de digerir racionalmente.

Calidad humana frente al escarnio digital

Mientras el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) resolvió imponerle la sanción máxima de 12 partidos de suspensión tipificada en el artículo 102 del Código Disciplinario, quienes conocen verdaderamente a Owono se apresuran a defender su integridad.

Compañeros de profesión y excompañeros de vestuario han querido alzar la voz en privado y en público para recordar la excelente calidad humana del guardameta, un deportista volcado en su familia, de carácter tranquilo y respetuoso, que jamás buscó hacer daño en una jugada en disputa. «Es un chico extraordinario al que la vida le ha cambiado en un segundo», coinciden desde su entorno, lamentando con enorme preocupación el linchamiento virtual al que se ha visto expuesto.

El deseo de pedir perdón y un futuro en el aire

El dolor de Owono no solo radica en la sanción deportiva o en el juicio de las redes, sino en la herida abierta por la pérdida del delantero del Tenerife. Desde los primeros momentos, el guardameta ha manifestado su firme deseo de entablar contacto directo con la familia de Jesús de Miguel para trasladarles su pésame en persona. No obstante, respetando los tiempos del club tinerfeño y el dolor de los allegados de la víctima, se le ha aconsejado esperar a que madure el proceso de duelo, un compás de espera que él mismo ha asumido con total comprensión.

Con el apoyo de figuras directivas de su club —que se han mantenido muy pendientes de su estado anímico— y el respaldo incondicional de su hogar, Owono afronta un camino de rehabilitación psicológica lento y doloroso. Su continuidad en los terrenos de juego sigue siendo una incógnita que el tiempo y la paz interior se encargarán de resolver, mientras el fútbol asiste, compungido, a las dos caras irreparables de una misma tragedia.