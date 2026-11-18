MADRID — La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ha convalidado este martes el decreto ley impulsado por el Gobierno que crea oficialmente el título de familias monoparentales, equiparándolas en derechos y beneficios a las familias numerosas cuando estén formadas por un progenitor y dos hijos.

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La norma, defendida ante la Cámara por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha salido adelante con 62 votos a favor, seis votos en contra procedentes de Vox y una abstención. Con una dotación presupuestaria estimada en 824 millones de euros anuales, el decreto prevé beneficiar de manera directa a más de 760.000 hogares y a cerca de tres millones de personas en todo el país.

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Nuevos derechos y cobertura social

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Durante su intervención, Bustinduy ha subrayado que esta medida «salda una deuda histórica» con los hogares monoparentales y monomarentales, señalando que «no hay ninguna justificación para que el ordenamiento jurídico proteja solo a algunas familias y deje fuera a otras».

Gracias a la implantación de este título oficial, los hogares reconocidos podrán acceder a un abanico de ventajas que hasta ahora quedaban limitadas, tales como ayudas específicas, becas, prestaciones sociales preferentes y bonificaciones en el transporte público, así como en bienes de carácter cultural y de ocio.

Ampliación del paraguas para las familias numerosas

Además de la creación del reconocimiento monomarental y monoparental, el texto legislativo introduce modificaciones relevantes en la protección de las familias numerosas:

Extensión con dos hijos: Se extienden los beneficios propios de las familias numerosas a aquellas unidades formadas por un único progenitor y dos hijos.

Se extienden los beneficios propios de las familias numerosas a aquellas unidades formadas por un único progenitor y dos hijos. Categoría especial: Se amplía la consideración de categoría especial del título de familia numerosa a partir del cuarto hijo, rebajando así el listón que hasta el momento se situaba con carácter general en el quinto descendiente.

Con la convalidación parlamentaria de este real decreto ley, la medida afianza su recorrido normativo para transformar los estándares de protección social y atender las demandas de conciliación y apoyo a la diversidad familiar en España.