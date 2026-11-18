BADAJOZ — Un hombre de 69 años ha fallecido este miércoles tras ser tiroteado en una céntrica calle de Badajoz, según ha confirmado la Policía Nacional. El violento suceso ha tenido lugar en las inmediaciones de la calle San Nicolás López de Velasco y de zonas comerciales de gran afluencia, sembrando la alarma entre los viandantes y vecinos de la zona.

Lee tambien: Herido grave un hombre sin hogar durante el desalojo de la Puerta del Sol

Según los primeros datos de la investigación y los testimonios recabados por los testigos presenciales, la víctima caminaba por la vía pública en compañía de una mujer cuando fue abordada por sorpresa.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

PUBLICIDAD

Dinámica del ataque y huida

Lee tambien: Detenido un hombre por matar a puñaladas a una mujer en el centro de Murcia: la Policía descarta violencia machista

Los disparos —entre tres y cuatro detonaciones, de acuerdo con las versiones iniciales— fueron efectuados por los ocupantes de una motocicleta. En el vehículo viajaban dos individuos que llevaban el rostro completamente oculto bajo los cascos. Tras abrir fuego de manera directa contra el varón, los agresores emprendieron la huida a gran velocidad, circulando en dirección prohibida justo antes de que se personaran en el lugar las primeras patrullas policiales.

La mujer que acompañaba al fallecido en el momento de la agresión tuvo que ser atendida por los servicios de emergencia desplazados hasta el lugar, debido al fuerte estado de shock y a la crisis de ansiedad sufrida tras el ataque.

Despliegue policial e investigación abierta

La zona fue inmediatamente acordonada por efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local, mientras que las unidades de Policía Judicial y Policía Científica se han hecho cargo de las diligencias para esclarecer el móvil del crimen y dar con el paradero de los autores. Las pesquisas policiales se han extendido también a otras barriadas de la ciudad en el marco del dispositivo de búsqueda. El suceso ha generado una honda preocupación y condenas institucionales por la violencia empleada a plena luz del día en un área urbana céntrica.