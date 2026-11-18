Rafael Martínez-Peñalver, candidato al Congreso, y Cristina Díaz, candidata al Senado, por el Partido Popular, han celebrado una reunión con funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Ceuta.

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Este encuentro forma parte de una ronda de contactos con diversos colectivos profesionales de la ciudad, con el fin de conocer sus inquietudes, necesidades y propuestas.

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