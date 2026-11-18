MADRID — La decisión del presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, de protagonizar una entrevista en la revista del corazón Lecturas ha generado un intenso debate político en plena precampaña. Desde las filas socialistas se ha celebrado esta incursión en la prensa rosa como un ejercicio positivo para mostrar el lado más personal e íntimo del mandatario.

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El vicepresidente primero del Congreso y cabeza de lista del PSOE por Sevilla, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha calificado la exclusiva de constructiva. Según el dirigente socialista, este formato contribuye a «humanizar» la política al presentar al presidente «como cualquier otra familia normal y corriente, con nuestras vicisitudes y con nuestros quereres». Asimismo, Gómez de Celis contrastó esta estrategia con la actitud de la derecha y la ultraderecha, a las que acusó de instalarse en la confrontación permanente.

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Un recorrido por la faceta más íntima y personal

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En las páginas de la histórica publicación, Sánchez aborda cuestiones ajenas habitualmente al debate estrictamente institucional. El presidente repasa sus recuerdos de infancia en los barrios madrileños de Tetuán y Aluche, la influencia de sus abuelos y los sacrificios de su madre, además de reivindicar su estrecha relación familiar y confesar aficiones cotidianas como su enganche al ajedrez. Del mismo modo, el líder del Ejecutivo insiste en su vínculo personal y su apoyo hacia su esposa, Begoña Gómez.

Ante las críticas y la enorme repercusión mediática generada por el reportaje —que ha sido objeto de duras descalificaciones por parte de dirigentes de la oposición—, Sánchez ha restado importancia al revuelo. En intervenciones posteriores, el presidente ha señalado que no considera que una entrevista de este tipo vaya a decantar de forma directa el voto de los ciudadanos, enmarcándola dentro de los esfuerzos por conectar con sectores de la ciudadanía alejados de los grandes platós y formatos políticos tradicionales.